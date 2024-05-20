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159.9萬起！現代「IONIQ 5、6」新年式開賣　入門EV400配備升級

▲24年式IONIQ5、6售價 。（圖／翻攝自Hyundai）

▲24年式IONIQ5、6售價維持不變，此次新年式主要針對EV400車型配備調整，售價自159.9萬起。（圖／翻攝自Hyundai）

記者林鼎智／綜合報導

Hyundai總經銷南陽實業今（20）日宣布24年式IONIQ 5電動休旅、IONIQ 6電動跑車到港，新年式IONIQ 5、6皆搭載E-GMP平台、具有800V電能架構及V2L車內外供電功能，18分鐘就能完成電量10-80%充電，售價自159.9萬起。

24年式IONIQ 5
 EV400：159.9萬
EV600：187.9萬
EV600 Performance：207.9萬

24年式IONIQ 6
 EV400：159.9萬
EV600：189.9萬
EV600 Performance：209.9萬

此次新24年式IONIQ 5、IONIQ 6主要針對入門EV400車型做調整，2款車的EV400車型皆採皮質座椅，並具有平整化車門把手，售價都自159.9萬起，至於其他EV600、EV600 Performance車型則維持不變。

Hyundai IONIQ5全台累積銷售突破800輛，24年式車型已正式到港，至於新年式IONIQ6也同樣開放接單，預計8月到港交車。

▲24年式IONIQ5、6售價 。（圖／翻攝自Hyundai）

▲新年式EV400車型皆採皮質座椅，並具有平整化車門把手。

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關鍵字：汽車電動休旅跑車HyundaiIONIQIONIQ 5IONIQ 6南陽V2LE-GMP

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