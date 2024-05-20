比亞迪新電動車e6「搶攻英國計程車市場」！有大空間＋400KM續航力

圖文／7Car 小七車觀點

中國大陸車廠比亞迪 BYD 近日在英國市場產品線增加一款全新電動 MPV e6，預計將以超過 250 英里 (400 公里) 的續航里程和寬敞的座艙來吸引計程車司機。

▲第二代 BYD e6 將於英國市場推出。

即將在英國市場推出的第二代 BYD e6 其實就是基於中國大陸市場宋 Max 為基礎開發的五人座 MPV。最初BYD e6是比亞迪在英國市場首推出的車款，於 2013 年上市，但當時該品牌知名度不高，且電動車技術發展仍處於萌芽階段，也因為如此導致其銷量不甚理想。

雖然初代 BYD e6 的性能與其它早期電動車或者新能源產品相比毫不遜色，但因為其主要面向計程車公司，加上實際行駛里程不到 140 英里 (225 公里)，而且售價高達 47,000 英鎊 (相當於現在的 67,000 英鎊)，遠高於 Nissan Leaf和 Vauxhall Ampera 等車款 ，僅上市一年後就從英國退場。

而現在外型更加時尚的第二代 e6 首度於 2021 年問市，但實際上與上一代只有名義上的關係。初期已經在其它右駕市場販售，包括澳洲等地，整體價格與MG ZS EV 相當，因此未來在英國市場的價格約在 30,000 英鎊左右。

第二代 e6 長 4,695mm，軸距 2,800mm，略大於 Stellantis 集團旗下的 MPV (Citroen Berlingo、Peugeot Partner、Toyota Proace 和 Vauxhall Combo)，但小於 Volkswagen ID.Buzz 和 Lexus LM等車型。

動力上配備 71.7Wh 電池，在 WLTP 測試規範下每次充滿電可行駛 258 英里 (415 公里)，具有不錯的競爭力。不過其最大充電速度僅為 60kW，因此使用 Type 2 快速充電器需要 90 分鐘才能從完成 0-80%。動力上搭載單顆馬達，可產生 94 匹最大馬力，可在 18 秒內從 0-100km/h 加速。

另外第二代 e6 有著寬敞的平整化座艙、580 公升的行李廂空間，和 11.2 公尺的轉彎半徑，預期可吸引計程車司機的需求。配備上標準提供 10.1 吋觸控螢幕和 5 吋數位儀表顯示幕，以及倒車雷達、四組 USB 充電孔、免持鑰匙和倒車顯影等。

BYD e6 將是繼 Atto 3、Dolphin、Seal 和 Seal U 之後第五款在英國推出的車型，未來還會有 Ocean 掀背、Atto 2、Seagull 和 Sea Lion 等在內的車款將會陸續於歐洲市場推出。