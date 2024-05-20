ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
ETtoday車雲粉絲團

比亞迪新電動車e6「搶攻英國計程車市場」！有大空間＋400KM續航力

圖文／7Car 小七車觀點

中國大陸車廠比亞迪 BYD 近日在英國市場產品線增加一款全新電動 MPV e6，預計將以超過 250 英里 (400 公里) 的續航里程和寬敞的座艙來吸引計程車司機。

▲第二代 BYD e6 將於英國市場推出。

即將在英國市場推出的第二代 BYD e6 其實就是基於中國大陸市場宋 Max 為基礎開發的五人座 MPV。最初BYD e6是比亞迪在英國市場首推出的車款，於 2013 年上市，但當時該品牌知名度不高，且電動車技術發展仍處於萌芽階段，也因為如此導致其銷量不甚理想。

雖然初代 BYD e6 的性能與其它早期電動車或者新能源產品相比毫不遜色，但因為其主要面向計程車公司，加上實際行駛里程不到 140 英里 (225 公里)，而且售價高達 47,000 英鎊 (相當於現在的 67,000 英鎊)，遠高於 Nissan  Leaf和 Vauxhall Ampera 等車款 ，僅上市一年後就從英國退場。

而現在外型更加時尚的第二代 e6 首度於 2021 年問市，但實際上與上一代只有名義上的關係。初期已經在其它右駕市場販售，包括澳洲等地，整體價格與MG ZS EV 相當，因此未來在英國市場的價格約在 30,000 英鎊左右。

第二代 e6 長 4,695mm，軸距 2,800mm，略大於 Stellantis 集團旗下的 MPV (Citroen Berlingo、Peugeot Partner、Toyota Proace 和 Vauxhall Combo)，但小於 Volkswagen ID.Buzz 和 Lexus LM等車型。

動力上配備 71.7Wh 電池，在 WLTP 測試規範下每次充滿電可行駛 258 英里 (415 公里)，具有不錯的競爭力。不過其最大充電速度僅為 60kW，因此使用 Type 2 快速充電器需要 90 分鐘才能從完成 0-80%。動力上搭載單顆馬達，可產生 94 匹最大馬力，可在 18 秒內從 0-100km/h 加速。

另外第二代 e6 有著寬敞的平整化座艙、580 公升的行李廂空間，和 11.2 公尺的轉彎半徑，預期可吸引計程車司機的需求。配備上標準提供 10.1 吋觸控螢幕和 5 吋數位儀表顯示幕，以及倒車雷達、四組 USB 充電孔、免持鑰匙和倒車顯影等。

BYD e6 將是繼 Atto 3、Dolphin、Seal 和 Seal U 之後第五款在英國推出的車型，未來還會有 Ocean 掀背、Atto 2、Seagull 和 Sea Lion 等在內的車款將會陸續於歐洲市場推出。

►看好車是種享受，全都在ETtoday新聞雲App

※更多精彩報導，詳見《7car 小七車觀點

※本文由7car 小七車觀點授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：小七車觀點BYD比亞迪e6MPV計程車電動車小黃汽車新車

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday車雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

萬歲牌堅果隨行包 熱銷百萬包 一包不到23元

推薦閱讀

光陽電動機車「168元最高18個月騎到飽」！多款可充可換新車亮相

光陽電動機車「168元最高18個月騎到飽」！多款可充可換新車亮相

台灣4月新車銷量「納智捷n7奪電動車冠軍」！MG HS持續穩坐第2名

台灣4月新車銷量「納智捷n7奪電動車冠軍」！MG HS持續穩坐第2名

光陽Ionex電動機車「正式插旗泰國」！7月開旗艦店　換電站街頭直擊

光陽Ionex電動機車「正式插旗泰國」！7月開旗艦店　換電站街頭直擊

光陽大樂Dollar試駕「30吋行李箱都能載」！20隱藏鎖點解鎖更多玩法

光陽大樂Dollar試駕「30吋行李箱都能載」！20隱藏鎖點解鎖更多玩法

拖吊免費＋維修零件工資折扣！7大車廠推地震專案助車主過難關

拖吊免費＋維修零件工資折扣！7大車廠推地震專案助車主過難關

GoShare宣布「4／3全台租車前1小時免費」雙北符合條件每日再發40元

GoShare宣布「4／3全台租車前1小時免費」雙北符合條件每日再發40元

最新文章

台灣賓士推AMG A45 S限量套件2024-06-07

大陸9汽車品牌測試Level 3自駕2024-06-06

FUSO電動輕型貨卡eCanter台灣上市2024-06-06

Volvo「旗艦電動休旅」恢復生產2024-06-06

瑪莎拉蒂電動跑車＆休旅車台灣發表2024-06-06

福斯Golf GTI、R紀念版追加配額2024-06-06

麥拉倫油電敞篷6／13登台交車2024-06-06

台灣福特7代野馬跑車6／25上市2024-06-06

339萬！全新BMW i5 Touring開賣2024-06-06

納智捷「n7全新特仕車」開賣2024-06-06

熱門文章

台灣賓士推AMG A45 S限量套件2024-06-07

台灣福特7代野馬跑車6／25上市2024-06-06

大陸9汽車品牌測試Level 3自駕2024-06-06

「福特全新休旅」現身測試2024-06-06

TOYOTA豪華「可露營4人座MPV」現身2024-05-30

Volvo「旗艦電動休旅」恢復生產2024-06-06

MG超帥「3排7人座休旅」新車開賣2024-06-05

「TOYOTA Corolla」新車亮相2024-06-05

NISSAN SENTRA國產房車豪華升級2024-06-03

FUSO電動輕型貨卡eCanter台灣上市2024-06-06

相關新聞

賴清德總統座駕「BMW大7車隊」曝！530匹防彈防爆要價2700萬起

賴清德總統座駕「BMW大7車隊」曝！530匹防彈防爆要價2700萬起

國道「自駕撞車」近百起！運安會擬降低調查門檻　立委批紙上文章

國道「自駕撞車」近百起！運安會擬降低調查門檻　立委批紙上文章

159.9萬起！現代「IONIQ 5、6」新年式開賣　入門EV400配備升級

159.9萬起！現代「IONIQ 5、6」新年式開賣　入門EV400配備升級

只賣53萬！「三菱電動小車」人氣高漲　新年式配備升級更安全

只賣53萬！「三菱電動小車」人氣高漲　新年式配備升級更安全

Volvo「最便宜電動休旅EX30」開賣！折合新台幣89萬　台灣再等等

Volvo「最便宜電動休旅EX30」開賣！折合新台幣89萬　台灣再等等

讀者迴響

熱門文章

選配價51萬！台灣賓士推「AMG A45 S限量套件」綠色地獄消光漆超帥

選配價51萬！台灣賓士推「AMG A45 S限量套件」綠色地獄消光漆超帥

台灣福特「7代野馬跑車」6／25上市！首度導入Dark Horse性能黑馬

台灣福特「7代野馬跑車」6／25上市！首度導入Dark Horse性能黑馬

大陸開放9車廠「Level 3自動駕駛道路測試」　比亞迪、蔚來都在內

大陸開放9車廠「Level 3自動駕駛道路測試」　比亞迪、蔚來都在內

「福特全新休旅」現身測試！將成Kuga接班人　最快今年發表

「福特全新休旅」現身測試！將成Kuga接班人　最快今年發表

TOYOTA豪華「可露營4人座MPV」現身！質感、舒適度直逼LEXUS

TOYOTA豪華「可露營4人座MPV」現身！質感、舒適度直逼LEXUS

Volvo「旗艦電動休旅」恢復生產！具光學雷達、原廠稱史上最安全

Volvo「旗艦電動休旅」恢復生產！具光學雷達、原廠稱史上最安全

MG超帥「3排7人座休旅」新車開賣！2.0升動力折合新台幣160萬

MG超帥「3排7人座休旅」新車開賣！2.0升動力折合新台幣160萬

「TOYOTA Corolla」新車亮相！外觀更帥操控升級　內裝換上大螢幕

「TOYOTA Corolla」新車亮相！外觀更帥操控升級　內裝換上大螢幕

ETtoday車雲

發燒話題

Alfa RomeoAlpinaAston MartinAudiBMWBentleyBugattiCadillacChevroletDodgeFerrariFordHondaHummerHyundaiInfinitiIsuzuJaguarKiaKoenigseggLamborghiniLand RoverLexusLuxgenMaseratiMazdaMcLarenMercedes-BenzMiniMitsubishiNissanOpelPaganiPeugeotPorscheRenaultRollsRoyceSeatSkodaSmartSsangYongSubaruSuzukiTeslaToyotaVolkswagenVolvoYAMAHASYMKYMCOPGOAEONKTMTriumphVespaGogoroDucatiMercedes-AMG

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday車雲粉絲團 | 新聞雲APP下載 | ETtoday新聞雲
我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366