Volvo「最便宜電動休旅EX30」開賣！折合新台幣89萬　台灣再等等

▲Volvo最便宜、入門EX30電動車大陸開賣。（圖／翻攝自Volvo）

記者徐煜展／綜合報導

讓台灣心心念念的Volvo旗下最入門的電動休旅EX30，近來在大陸市場發表上市，提供4款車型，續航力最大590km，折合新台幣89萬起，至於台灣市場雖然官網有EX30訊息，但仍然還無進一步導入時程。

▲大陸EX30提供4款車型。

大陸開賣最新Volvo EX30入門電動休旅，人民幣開價20.08～25.58萬，折合新台幣89～113萬，外型設計上與國外版本大同小異，尺碼4,233x1,838x1,555mm、軸距達2,650mm。

大陸EX30規格提供單馬達後驅、雙馬達四驅，並有49kWh、66kWh電池組，單馬達版本可輸出272匹馬力，雙馬達可達到428匹馬力，續航力分別有410、540、590km三種選擇。

▲內裝配有搶眼的直列12.3吋螢幕。

內裝簡潔俐落、科技感不俗，配有顯眼的12.3吋直列多媒體螢幕，搭配數位儀錶，具備完整的主被動安全防護。在台灣市場規劃上，目前官網仍有EX30預告資訊，目前海外EX30大多以大陸產線為主，台灣想要看到EX30登台，必須得等到EX30另闢產地，估計才會有進一步導入資訊。