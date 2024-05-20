▲海外原廠註冊Lancer Sportback車名曝光，暗示經典Lancer復活有望！（預想圖／翻攝自《Auto EXPRESS》）

記者徐煜展／綜合報導

日前三菱公布Momentum 2030重點計劃，表示將有7款全新車陸續問世，而近來原廠偷偷註冊的Lancer Sportback車名曝光，海外就有消息指出，其中7款新車可能就是未來Lancer Sportback量產起手式！

▲原廠註冊Lancer Sportback車名曝光，推測是1款全新跨界休旅作品。

經典的三菱Lancer復活有望，事實上，Lancer Sportback對於台灣市場並不陌生，過去曾以進口方式導入，是1款相當流行的5門掀背，而海外今年註冊的Lancer Sportback預計會是1款全新作品，從Momentum 2030預告圖推測，應是屬於市場流行的跨界休旅級距。

▲Momentum 2030計劃聚焦在新能源市場，預告剪影圖大多都是跨界作品為主。

Momentum 2030計劃當中作品都是以跨界產品為主，原廠表示在2030年之前每1年都有重點新車發表，並把重心放在PHEV、EV等趨勢的新能源動力上，未來Lancer Sportback的全新量產車，不排除會有EV電動車的可能，並具備比Outlander更寬敞的車室空間。