▲三菱eK X EV打破日本不愛電動車魔咒，人氣持續高漲。（圖／翻攝自三菱）

記者徐煜展／綜合報導

遠看頗有迷你得利卡感覺，三菱與Nissan合作打造的eK X EV在日本大受歡迎，近來釋出新年式配備升級，讓行車安全變得更完善，售價上維持相當親民定位，折合新台幣僅要53萬！

▲三菱eK X EV、Nissan Sakura兩車在日本累積10萬輛成績。

三菱eK X EV與Nissan Sakura兩者互為血緣濃厚的雙生電動車，問世還不到2年時間，就共同奪得2023年日本年度風雲車大賞，兩車累積銷量在日本超過10萬輛，近來三菱eK X EV搶先推出新年式，開價256.85～313.17日圓，折合新台幣53～65萬。

▲新年式升級安全配備，為行車安全把關。

外型上小巧可愛，看起來頗像小一號的得利卡，三菱eK X EV採用20 kWh 電池組，具備180km續航力，對於擁擠的都市中成為相當方便的代步小車。

新年式外型不變，主要針對車內配備安全升級，車機加入Wi-Fi功能，並導入電子車內後視鏡、環景影像顯示等，安全防護的e-Assist系統追加緊急剎車警示，讓入門小車的eK X EV配備不陽春，行車安全更完善。