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114500元起！三陽「新一代DRGBT」上市　動力空間升級、外型更帥

▲三陽DRGBT上市 。（圖／記者林鼎智攝）

▲SYM三陽發表新一代DRGBT，共有4款車色，首購優惠價114,500元起。（圖／記者林鼎智攝，以下同）

記者林鼎智／新北報導

三陽SYM今（21）日發表第2代DRGBT，新車也是台灣首款獲得德國紅點設計大獎的機車，此次共有4款車色，外觀融入仿生龍的設計，首購優惠價11.45萬起，Keyless免鑰匙版則是11.75萬。三陽也針對DRGBT上市首購提供三重送，包括36期0利率、購車金3,000元（直扣）、分期再送500萬安心險。

三陽DRGBT Keyset版：114,500元（不含牌險、配件、已扣3,000元購車金）
Keyless免鑰匙版本：117,500元（不含牌險、配件、已扣3,000元購車金）

▲三陽DRGBT上市 。（圖／記者林鼎智攝）

▲三陽DRGBT上市 。（圖／記者林鼎智攝）

▲新DRGBT共有蒼幻綠、闇魂銀、迷幻白、疾光紫4款車色，外觀融合東方龍的仿生設計。

作為品牌水冷旗艦機種，新一代DRGBT採雙魚眼大燈、新「陣列式龍牙」造型日行燈，在銳利線條、外露式把手及多層次面板設計下相當有跑格；車色共有蒼幻綠、闇魂銀、迷幻白、疾光紫，並可隨光線變化提供不同色彩。尾燈、煞車燈則以龍吐息的火光為靈感，具有極高辨識度，採下移式牌照設計。

▲三陽DRGBT上市 。（圖／記者林鼎智攝）

▲三陽DRGBT。（圖／記者林鼎智攝）

▲三陽DRGBT 。（圖／記者林鼎智攝）

▲三陽DRGBT 。（圖／記者林鼎智攝）

▲此次新DRGBT也採「陣列式龍牙」造型日行燈，尾燈則以龍吐息的火光為靈感，具有極高辨識度。

騎姿方面，新DRGBT也調整把手跟騎士三角，兼顧日常通勤與戰鬥騎姿，座高從803mm降低至790mm，車廂空間也從18L加大到22公升，可放入Shoei Z8安全帽，加上新款全彩龍脊儀表板，可隨轉速攀升放大時速表資訊，滿足駕駛感官。

▲三陽DRGBT。（圖／記者林鼎智攝）

▲三陽DRGBT 。（圖／記者林鼎智攝）

▲三陽DRGBT 。（圖／記者林鼎智攝）

▲三陽DRGBT上市 。（圖／記者林鼎智攝）

▲新DRGBT車廂空間也加大到22公升，坐墊面積也提升。

動力上，第2代DRGBT同樣為158c.c.排氣量，原廠也採全新缸頭設計、優化進氣道、散熱水路，燃燒室也加大使壓縮比來到12:1，並搭載Hyper-SVIS全域可變進氣系統，可偵測ECU轉速、油門開度，透過電磁閥切換空濾中的可動式進氣管，提升高低速最佳進氣效率，使大馬力提升至16匹／1.54公斤米扭力，0-100公尺加速僅需7.6秒，並具有平均油耗43.8km/L，電控部分則標配BOSCH 10.3代ABS防鎖死系統、TCS循跡控制系統。

▲三陽DRGBT上市 。（圖／記者林鼎智攝）

▲三陽DRGBT 。（圖／記者林鼎智攝）

▲三陽DRGBT。（圖／記者林鼎智攝）

▲新DRGBT搭載Hyper-SVIS全域可變進氣系統，最大馬力提升至16匹／1.54公斤米扭力。

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