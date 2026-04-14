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三菱全新跨界休旅預告今年發表「台灣將導入」！具備3排7人座大空間

▲三菱新任社長預告今年會有重點休旅大作！新車預計就是正在測試的全新一代Pajero。（圖／翻攝自《motor-fan》）

▲三菱新任社長預告今年會有重點休旅大作！新車預計就是正在測試的全新一代Pajero。（圖／翻攝自《motor-fan》）

記者徐煜展／綜合報導

三菱今年可是有重磅新車！而且不是他國事務，未來台灣導入機率高，三菱新任社長岸浦圭介日前透露今年會有款跨界休旅即將問世，雖尚未表明新車身分來歷，但主角應就是正在測試的新一代Pajero，這款經典的越野招牌7人座休旅即將重返車壇！

▲三菱新任社長預告今年會有重點休旅大作！新車預計就是正在測試的全新一代Pajero。（圖／翻攝自《motor-fan》）

▲三菱Pajero預計8～9月發表！日本年底前交車。

三菱Pajero過去可是三菱越野精神的神主牌，在銷聲匿跡多年後，即將以全新一代之姿重出江湖，不僅三菱社長暴雷透露新車，日本經銷商也表示，全新一代Pajero預計今年8～9月現身，最快今年12月底前開始交車。

新一代Pajero預期與Triton皮卡車採共用平台，具備超過5米車長、3米軸距的優異的空間表現，不僅能越野，並具備3排7人座寬敞空間。

▲日本推出新年式三菱Triton！台灣車迷再等等。（圖／翻攝自三菱）

▲台灣預計都會以進口方式導入Pajero、Triton。（圖／翻攝自三菱）

台灣市場規劃上，中華三菱日前透露，從2026年開始啟動2年5款新車計畫，將迎來品牌近年最大規模的產品更新潮，當中進口車陣容就包括新一代Triton皮卡、全新Outlander，以及這次話題核心的Pajero，三款車同步瞄準不同級距。

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關鍵字：三菱XFCXforceSUV小休旅Eclipse CrossOutlanderDestinatorPajero

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