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光陽「最新旗艦白牌G7」本尊現身！新女性車款Laddi 115同步上市

▲光陽「最新旗艦白牌G7」本尊現身！新女性車款Laddi 115同步上市。（圖／翻攝自KYMCO）

▲光陽正式釋出全新旗艦白牌車款G7的完整樣貌，相關時程也明朗化。（圖／翻攝自KYMCO）

記者張慶輝／綜合報導

KYMCO光陽今（14）日正式釋出全新旗艦白牌車款G7的完整樣貌，並給出7大重點規格與接下來的時程安排，預計會在5月正式上市；另外隨著G7的資訊逐漸明朗，光陽也同步推出全新女性車款Laddi 115，開出最低47,500元的汰舊換新價，積極搶攻母親節檔期。

▲光陽「最新旗艦白牌G7」本尊現身！新女性車款Laddi 115同步上市。（圖／翻攝自KYMCO）

▲G7將搭載PTM重機傳動系統，並有時下流行的電推，帶來17.8匹綜效馬力。（圖／翻攝自KYMCO）

根據光陽給出的資訊，G7將搭載PTM重機傳動系統，帶來類似檔車的操駕感受，並且具有時下流行的「電推」功能，搭配京濱6代噴射系統，帶來最大17.8匹的綜效馬力，電控部分則有彎道ABS與彎道TCS，能降低各種狀況下打滑失控的機率，再搭配8吋LED彩色儀錶板，騎士能更好的掌握各項行車資訊。

▲光陽「最新旗艦白牌G7」本尊現身！新女性車款Laddi 115同步上市。（圖／翻攝自KYMCO）

▲過去光陽集團董事長柯俊斌就曾為G系列車款拍攝電視廣告，這次也可望延續傳統上陣代言。（圖／翻攝自KYMCO）

在時程安排上，光陽將於4／18舉辦通路二代研修活動，邀請全台300位通路精英親身體驗G7，同時也會公布正式規格與價格，並於4／20展開預購活動，正式上市則會落在5月；過去光陽集團董事長柯俊斌就曾親自為G系列車款拍攝電視廣告，這次G7可望延續這樣的傳統，再次由柯俊斌上陣代言。

▲光陽「最新旗艦白牌G7」本尊現身！新女性車款Laddi 115同步上市。（圖／翻攝自KYMCO）

▲隨著母親節將至，光陽也推出Laddi 115搶攻檔期。（圖／翻攝自KYMCO）

跟著G7消息一起到來的，則是全新女性車款Laddi 115，在動力上搭載德國噴射科技，享有市場獨家4年噴射元件保固，並帶來同級最大9.1匹馬力，同級最省60.4km/L油耗表現與同級最大6.6公升油箱；為了讓女性能輕鬆駕馭，車重僅95公斤，座高也僅有730mm，配合320mm的超大腳踏空間，不只好騎也好用，光陽為其開出53,000元的建議空車價，搭配汰舊換新最低47,500元即可入手。

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