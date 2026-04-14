Lexus註冊「新7人座休旅曝光」！全新油電動力更強悍、更會跑

▲Lexus註冊GX 550h新車型！埋下油電化伏筆。（圖／翻攝自Lexus）

記者徐煜展／綜合報導

等了近14年之久，於2023年迎來第三代Lexus GX休旅近期有新動作，曝光全新GX 550h新車型，預期導入全新油電系統，性能表現也有望大幅進化，結合強悍的性能，主打豪華越野7人座休旅作賣點。

▲GX 550h推測以V6渦輪引擎結合電動馬達。

Lexus已在北美註冊「GX 550h」新名稱，依照品牌一貫命名規則，h應是代表Hybrid油電系統，意味著這款以越野與7人座空間見長的豪華休旅，正式邁入電氣化世代。

Lexus GX本身就是品牌主打三排座設定的SUV，與Toyota Land Cruiser系出同源，採用梯形大樑結構與後軸設定，兼顧越野能力與豪華舒適性。GX 550h可能搭載3.4升雙渦輪V6引擎結合電動馬達，綜效輸出上看437匹甚至457匹馬力，不僅比現行車型更強悍，也讓這款大型7人座SUV具備更出色的加速與拖曳能力。

▲GX 550h有望在今年於北美首發。

近年來，TOYOTA、Lexus全面擴大電氣化休旅版圖，如TX甚至GX這類大型休旅，都逐步導入油電甚至更進階的新能源技術，顯示品牌正在加速轉型，布局新能源產品。

現行款GX車身尺碼為5,005mm x 2,117mm x 1,915mm，軸距2,849mm，目前以3.4升雙渦輪V6引擎，搭配10速自排變速箱為主，具有349匹／66.2公斤米扭力，最大拖曳力達3,628公斤，並具有全時4輪驅動、Torsen限滑中央差速器。