ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
ETtoday車雲粉絲團

台灣國產「全新7人座MPV」挑戰百萬內！搶攻TOYOTA Sienta 停產商機

▲Hyundai計劃導入Stargazer，不排除用國產出道爭取價格優勢。（圖／翻攝自Hyundai）

▲Hyundai計劃導入Stargazer，不排除用國產出道爭取價格優勢。（圖／翻攝自Hyundai）

記者徐煜展／綜合報導

台灣Hyundai近期公布中長期產品計畫，預告未來3年內將在台推出超過9款新車，而Hyundai Stargazer這款入門、平價的7人座MPV就在名單中，其戰略定位與過去TOYOTA Sienta相當接近，成為品牌搶攻入門7人座市場的重要武器。

▲Hyundai計劃導入Stargazer，不排除用國產出道爭取價格優勢。（圖／翻攝自Hyundai）

▲TOYOTA Sienta停產讓台灣市場出現大空缺，Hyundai Stargazer背後的戰略位置相當關鍵。

Hyundai Stargazer在海外多國都有販售，東南亞市場更是主力之一，印尼售價約在243,300,000印尼盾左右，折合新台幣約50萬，Hyundai Stargazer不僅登台導入有譜，且隨著TOYOTA Sienta停產後，台灣市場百萬內7人座MPV出現一大空缺，Hyundai Stargazer若加快導入節奏，這個關鍵時間點切入戰場絕對相當合適。

Stargazer打親民價格與實用空間，車長約4.4米，採3排7人座設定，並以靈活座椅機能與科技化座艙作為賣點，動力配置則以1.5升自然進氣引擎為主，搭配CVT變速系統，符合日常家庭使用需求。

▲Hyundai計劃導入Stargazer，不排除用國產出道爭取價格優勢。（圖／翻攝自Hyundai）

▲Stargazer定位在Custin之下，且有機會以國產身分出道。

Hyundai近年在台灣積極布局國產與進口產品線，從休旅到電動車皆有完整規劃，此次傳出Stargazer有望國產化，意味品牌將進一步補齊入門家庭用車拼圖，定位在Custin之下的Stargazer，若順利導入並壓在百萬內價格帶，將成為台灣市場7人座MPV震撼彈。

►台灣2025年國產車銷售排行出爐！TOYOTA、HONDA包辦前五名

►台灣鴻華先進「第2款百萬內」電動車曝光！有望提供雙動力配置

►點我聽《尚恩帶你上車》買車開車玩車養車都好聽

關鍵字：HyundaiTucson休旅跨界SUVVenueN LineKonaMufasaix35CustinStargazer

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

具俊曄專注在畫大S　小S曝他「眼裡有光了」

推薦閱讀

台灣國產「全新7人座MPV」挑戰百萬內！搶攻TOYOTA Sienta 停產商機

台灣國產「全新7人座MPV」挑戰百萬內！搶攻TOYOTA Sienta 停產商機

「福特新年式休旅亮相」台灣導入再等等！新套件上身更帥、更霸氣

「福特新年式休旅亮相」台灣導入再等等！新套件上身更帥、更霸氣

賓士「新世代AMG GT四門跑房車」完成冬測！底盤＆操控更勝以往

賓士「新世代AMG GT四門跑房車」完成冬測！底盤＆操控更勝以往

台灣「新進口中型休旅5月上市」年稅金9千有找！1.2升渦輪油電又省油

台灣「新進口中型休旅5月上市」年稅金9千有找！1.2升渦輪油電又省油

普利司通「全新一代RE005輪胎」台灣開賣！國產、進口都能用

普利司通「全新一代RE005輪胎」台灣開賣！國產、進口都能用

三菱「新7人座跨界MPV」海外開賣新台幣93萬！1.6升油電又有大空間

三菱「新7人座跨界MPV」海外開賣新台幣93萬！1.6升油電又有大空間

最新文章

台灣國產「全新7人座MPV」挑戰百萬內2026-04-10

「福特新年式休旅亮相」台灣導入再等等2026-04-10

賓士新世代AMG GT跑房車完成冬測2026-04-09

台灣「新進口中型休旅5月上市」2026-04-09

普利司通「全新一代RE005輪胎」台灣開賣2026-04-09

三菱「新7人座跨界MPV」海外開賣新台幣93萬2026-04-09

「新TOYOTA Camry」大陸開賣新台幣93萬2026-04-09

台日合作電動三輪車開放個人訂購2026-04-08

台灣Hyundai年度計畫美製車有譜2026-04-08

台灣TOYOTA 7人座MPV「零關稅有望降30萬」2026-04-08

熱門文章

台灣TOYOTA 7人座MPV「零關稅有望降30萬」2026-04-08

賓士新世代AMG GT跑房車完成冬測2026-04-09

三菱「新7人座跨界MPV」海外開賣新台幣93萬2026-04-09

台灣國產「全新7人座MPV」挑戰百萬內2026-04-10

「新TOYOTA Camry」大陸開賣新台幣93萬2026-04-09

台灣生產「TOYOTA 7人座MPV」年產3萬輛2026-04-08

「TOYOTA神車休旅」即將大改款2026-04-07

「福特新年式休旅亮相」台灣導入再等等2026-04-10

三菱經典休旅測試準備發表2026-04-07

台灣Volvo「改款主力休旅XC60來了」2026-04-08

相關新聞

「福特新年式休旅亮相」台灣導入再等等！新套件上身更帥、更霸氣

「福特新年式休旅亮相」台灣導入再等等！新套件上身更帥、更霸氣

台灣「新進口中型休旅5月上市」年稅金9千有找！1.2升渦輪油電又省油

台灣「新進口中型休旅5月上市」年稅金9千有找！1.2升渦輪油電又省油

台灣BMW兩款「休旅售價調漲」！新年式X5、X6配備升級上市

台灣BMW兩款「休旅售價調漲」！新年式X5、X6配備升級上市

台灣生產「TOYOTA 7人座MPV」年產3萬輛！國產左駕還要再等等

台灣生產「TOYOTA 7人座MPV」年產3萬輛！國產左駕還要再等等

裕隆日產預告4月「Nissan國產新車上市」！主力中型休旅升級配備更舒適

裕隆日產預告4月「Nissan國產新車上市」！主力中型休旅升級配備更舒適

讀者迴響

熱門文章

台灣TOYOTA 7人座MPV「美製車零關稅有望降30萬」！送測曝光埋降價伏筆

台灣TOYOTA 7人座MPV「美製車零關稅有望降30萬」！送測曝光埋降價伏筆

賓士「新世代AMG GT四門跑房車」完成冬測！底盤＆操控更勝以往

賓士「新世代AMG GT四門跑房車」完成冬測！底盤＆操控更勝以往

三菱「新7人座跨界MPV」海外開賣新台幣93萬！1.6升油電又有大空間

三菱「新7人座跨界MPV」海外開賣新台幣93萬！1.6升油電又有大空間

台灣國產「全新7人座MPV」挑戰百萬內！搶攻TOYOTA Sienta 停產商機

台灣國產「全新7人座MPV」挑戰百萬內！搶攻TOYOTA Sienta 停產商機

「新TOYOTA Camry」大陸開賣新台幣93萬！2.0升油電一桶油可跑1千公里

「新TOYOTA Camry」大陸開賣新台幣93萬！2.0升油電一桶油可跑1千公里

台灣生產「TOYOTA 7人座MPV」年產3萬輛！國產左駕還要再等等

台灣生產「TOYOTA 7人座MPV」年產3萬輛！國產左駕還要再等等

「TOYOTA神車休旅」即將大改款！空間放大更舒適　搭載全新1.5升油電

「TOYOTA神車休旅」即將大改款！空間放大更舒適　搭載全新1.5升油電

「福特新年式休旅亮相」台灣導入再等等！新套件上身更帥、更霸氣

「福特新年式休旅亮相」台灣導入再等等！新套件上身更帥、更霸氣

ETtoday車雲

發燒話題

Alfa RomeoAlpinaAston MartinAudiBMWBentleyBugattiCadillacChevroletDodgeFerrariFordHondaHummerHyundaiInfinitiIsuzuJaguarKiaKoenigseggLamborghiniLand RoverLexusLuxgenMaseratiMazdaMcLarenMercedes-BenzMiniMitsubishiNissanOpelPaganiPeugeotPorscheRenaultRollsRoyceSeatSkodaSmartSsangYongSubaruSuzukiTeslaToyotaVolkswagenVolvoYAMAHASYMKYMCOPGOAEONKTMTriumphVespaGogoroDucatiMercedes-AMG

熱門快報

Threads推薦日系質感商品開箱

「文里補習班」開課啦！今天要開箱風格清爽的日系商品！看看是否能打動主持人的心~

4/14直播！AI識詐到即時阻斷

以AI反制AI詐騙！ETtoday攜手產官學，以AI實戰技術守護企業用戶安全。

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

ETtoday車雲粉絲團 | 新聞雲APP下載 | ETtoday新聞雲
我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366