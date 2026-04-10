台灣國產「全新7人座MPV」挑戰百萬內！搶攻TOYOTA Sienta 停產商機

▲Hyundai計劃導入Stargazer，不排除用國產出道爭取價格優勢。（圖／翻攝自Hyundai）

記者徐煜展／綜合報導

台灣Hyundai近期公布中長期產品計畫，預告未來3年內將在台推出超過9款新車，而Hyundai Stargazer這款入門、平價的7人座MPV就在名單中，其戰略定位與過去TOYOTA Sienta相當接近，成為品牌搶攻入門7人座市場的重要武器。

▲TOYOTA Sienta停產讓台灣市場出現大空缺，Hyundai Stargazer背後的戰略位置相當關鍵。

Hyundai Stargazer在海外多國都有販售，東南亞市場更是主力之一，印尼售價約在243,300,000印尼盾左右，折合新台幣約50萬，Hyundai Stargazer不僅登台導入有譜，且隨著TOYOTA Sienta停產後，台灣市場百萬內7人座MPV出現一大空缺，Hyundai Stargazer若加快導入節奏，這個關鍵時間點切入戰場絕對相當合適。

Stargazer打親民價格與實用空間，車長約4.4米，採3排7人座設定，並以靈活座椅機能與科技化座艙作為賣點，動力配置則以1.5升自然進氣引擎為主，搭配CVT變速系統，符合日常家庭使用需求。

▲Stargazer定位在Custin之下，且有機會以國產身分出道。

Hyundai近年在台灣積極布局國產與進口產品線，從休旅到電動車皆有完整規劃，此次傳出Stargazer有望國產化，意味品牌將進一步補齊入門家庭用車拼圖，定位在Custin之下的Stargazer，若順利導入並壓在百萬內價格帶，將成為台灣市場7人座MPV震撼彈。