台灣Audi「重點大改款休旅」5月上市！全新Q3雙動力接單195萬起

▲大改款Audi Q3官宣預告5月上市。（圖／翻攝自Audi）

記者徐煜展／綜合報導

全新一代大改款Audi Q3在台灣官宣上市時間，表定5月8日在台上市，作為今年台灣Audi最重要的新車產品，新一代Q3以全新外觀、內裝為賣點，加上達L2等級的輔助駕駛，要向雙B對手迎戰！

▲大改款Q3休旅正在接單中，雙動力預售價195萬起。

台灣Audi Q3確定會有標準款休旅、Sportback跑旅，採雙動力、4款車型，預售價195萬起，與BMW X1、賓士GLA等作為直接對手競爭。入門款搭載1.5升渦輪配48V油電，可繳出150匹馬力、25.5公斤米扭力。

高規款則有2.0升渦輪搭配quattro四驅系統，輸出來到204匹馬力、32.6公斤米扭力，高規款並提供帥氣運動化的S line車型。

▲車內座艙科技化大升級，且配有L2等級輔助駕駛。

車內串連11.9吋Audi虛擬座艙與12.8吋MMI觸控顯示幕，搭配簡潔介面設計與直覺資訊呈現，打造全景式智能駕駛艙；車內亦首度採用全新方向機柱雙撥桿設計，整合排檔與燈光控制不僅便於駕駛操駕方向盤時可直覺啟動多項功能。

更重要的是，相較先前新生代車款如Q5、A6車系，被酸民揶揄輔助駕駛配備不夠誠意，這次採MQB平台優化而來的新一代Q3，可是搭載完整的達L2等級的輔助駕駛科技。