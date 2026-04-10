124.9萬！台灣「歐系進口7人座休旅」開賣　家用、商用都合適

▲台灣福斯商旅推出新Caddy Maxi EasyLife入門款。（圖／翻攝自福斯商旅）

記者徐煜展／綜合報導

台灣福斯商旅今4月10日為Caddy Maxi車系，推出EasyLife入門款車型，入門版本保留了Caddy Maxi優勢的7人座配置，具備彈性大空間及IQ.Drive智能駕駛輔助系統，家用、商用族群都合適，上市售價124.9萬元。

▲Caddy Maxi EasyLife入門款加入！成為品牌最便宜的7人座代表。

福斯商旅正式推出全新Caddy Maxi EasyLife入門版，連同既有的CaddyStyle 與Caddy Life 車型，再加上德國新創7人座Multivan、7人電旅未來式ID. Buzz，三款MPV車型提供消費者柴油、汽油、純電三種動力架構，以及6、7、8人座多重座椅數選擇，打造出車界最完備的多人座MPV車款陣容

本次主角EasyLife 車型不僅保留了全家出行的靈活7人座空間，對於重視空間機能、高性價比的消費者而言，Caddy Maxi EasyLife無疑是福斯商旅產品線中最親民的7人座MPV車款。

▲動力搭載2.0升柴油，並具備完善的主被動安全防護。

Caddy Maxi EasyLife擁有德制品質與完善的安全配備，延續Caddy Maxi車系時尚洗鍊的外觀造型，搭載2.0 升直列四缸渦輪增壓柴油引擎配備。內裝標配Digital Cockpit全邏輯數位化儀表板與大尺寸觸控螢幕，座椅使用Trialog 高級布椅材質，採用2-3-2座位配置，第二、三排座椅可拆卸及傾倒，承襲Caddy 家族寬敞靈活空間基因，無論是7人滿載，還是拆卸座椅進行彈性運用，裝載戶外運動用品或貨物等，都能游刃有餘滿足每個成員的需求。

標配IQ. Drive智能駕駛輔助系統，搭載包含FrontAssist車前碰撞預警系統 (含AEB自動輔助緊急煞車功能)與前方行人/騎士偵測系統、FTA前方橫向車流警示系統(含煞車輔助功能)、ACC主動式車距調節巡航系統、Lane Assist車道維持及偏移警示系統(含修正輔助功能)、Side Assist車側盲點警示系統與RTA後防橫向車流警示系統(含煞車輔助功能)，以及MCB二次碰撞預煞系統、ESC電子行車動態穩定系統。