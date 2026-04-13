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特斯拉內部員工爆料「全新入門款電動車」！開價有望新台幣百萬內

▲特斯拉再傳入門電動車還有希望！鎖定比Model 3更便宜的戰場。（圖／翻攝自特斯拉）

▲特斯拉再傳入門電動車還有希望！鎖定比Model 3更便宜的戰場。（圖／翻攝自特斯拉）

記者徐煜展／綜合報導

策略一變再變的特斯拉執行長馬斯克總是讓外界摸不著頭緒，近期海外掌握到內部員工爆料，特斯拉內部正在籌備一款「全新入門級電動車」，不僅尺碼更小、成本更低，售價甚至有望壓在3萬美元以下，換算新台幣約百萬元內，再度讓市場引起討論。

▲特斯拉再傳入門電動車還有希望！鎖定比Model 3更便宜的戰場。（圖／翻攝自特斯拉）

▲特斯拉日前已推出陽春版的Model 3、Model Y，不過市場反應銷售依然有限。

這款神秘新車將採用全新平台開發架構，並非日前Model 3或Model Y的入門延伸版本，而是更偏向「小型跨界SUV」定位，車長約4.2～4.3米，整體尺碼明顯比Model Y更緊湊，主打平價入門市場。

在動力配置上，為了壓低成本，新車採單馬達後驅設定，並搭配較小容量電池，同時透過輕量化車體與簡化設計降低製造成本。

值得注意的是，過去特斯拉執行長馬斯克曾公開表示，入門電動車計畫「沒有意義」，甚至一度取消傳聞中的2.5萬美元車型，將資源轉向Robotaxi與自動駕駛技術。不過隨著全球電動車市場競爭升溫，加上銷量成長趨緩，特斯拉如今似乎又重新回頭布局平價市場。

不過內部爆料現階段仍屬於開發初期，量產時程與最終規格尚未定案，加上特斯拉策略多次轉彎，是否真的能順利推出，仍有待後續觀察。但可以確定的是，一旦這款「平價特斯拉」成真，勢必將對全球電動車市場投下震撼彈。

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