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Kia「新中型休旅Sportage」黑化又帥又好看！台灣小改款今年見

▲歐洲推出黑化的Sportage特仕車！（圖／翻攝自Kia）

▲歐洲推出黑化的Sportage特仕車！（圖／翻攝自Kia）

記者徐煜展／綜合報導

海外陸續開賣的小改款Kia Sportage，在歐洲市場推出全新Black Edition特仕車，不僅外觀全面黑化，內裝質感也同步升級，外觀帥氣運動感十足、內裝也很有料，台灣市場上，今年也將迎來小改款Kia Sportage！

▲歐洲推出黑化的Sportage特仕車！（圖／翻攝自Kia）

▲台灣小改款Sportage預計今年登場，首度導入油電動力。

台灣小改款Kia Sportage已在原廠計劃中，預期在2～3季左右登場，不僅外型、內裝換新，台灣Sportage也將趁著改款契機，首度導入全新油電動力，屆時台灣油電中型休旅市場又要有一場火拚。

▲歐洲推出黑化的Sportage特仕車！（圖／翻攝自Kia）

▲外觀大量黑化處理，光影折射下呈現與眾不同質感。

主角回到歐洲的改款Sportage Black Edition特仕車，包含水箱護罩、車側飾條、後視鏡、車頂行李架等細節，全數換上高光澤黑化套件，連Kia廠徽與車名標誌也同步改為黑色設計，營造更強烈的運動氛圍。

▲歐洲推出黑化的Sportage特仕車！（圖／翻攝自Kia）

▲車內科技配備亮點不少。

車內同樣呼應外觀黑色主題，車室標配雙12.3吋螢幕配置，並採用黑色頂篷營造包覆感，另提供灰色或黑色皮質座椅可選，還能加價升級氣氛燈，進一步提升科技與質感表現。

歐規Sportage Black Edition動力組合豐富，包含汽油、柴油與油電混合系統，滿足不同市場需求，台灣市場也已確認將在2026年導入小改款 Sportage，且首度導入渦輪油電動力，近期甚至已被捕捉到測試車身影，也代表離上市發表不遠了。

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