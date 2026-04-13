ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
ETtoday車雲粉絲團

福斯汽車宣布「2029前大陸推30款新能源車」！品牌史上最大攻勢

圖文／7Car 小七車觀點

Volkswagen 近日於北京舉行的品牌之夜活動中，揭露品牌史上最大規模的產品攻勢布局。根據現場公布資訊，2026 年將在中國大陸市場推出 13 款新能源車型，涵蓋純電、插電式混合動力與增程式動力系統，目標至 2029 年累計推出超過 30 款全新新能源車型。

2026 年將推 13 款新能源車型　Volkswagen 於中國大陸啟動史上最大產品攻勢

在此次品牌之夜上，Volkswagen 同步展開了旗下三款重點新車的市場布局。其中，來自一汽大眾的全新 ID. AURA T6 首次亮相，該車款基於當地開發的電子電氣架構，搭載增強版 L2 級輔助駕駛與持續 OTA 升級功能，定位為緊湊型SUV，預計於北京車展公開亮相。此外，大眾安徽推出的「與眾 08」為品牌首款 800 伏架構全尺寸純電 SUV，續航里程達 730 公里，支援 5 分鐘補能 150 公里的超級快充，預售價自 23.99 萬元人民幣起。上汽大眾則推出首款全尺寸增程式 SUV「ID. ERA 9X」，純電續航超過 400 公里，總續航突破 1600 公里，預售價自 32.98 萬元人民幣起。

2026 年將推 13 款新能源車型　Volkswagen 於中國大陸啟動史上最大產品攻勢

2026 年將推 13 款新能源車型　Volkswagen 於中國大陸啟動史上最大產品攻勢

2026 年將推 13 款新能源車型　Volkswagen 於中國大陸啟動史上最大產品攻勢

大眾汽車在中國大陸的三家合資企業 —— 大眾安徽、上汽大眾與一汽大眾，將以統一的品牌形象分別發展具市場區隔的產品矩陣。大眾安徽主打年輕與個性化市場，聚焦純電設計導向車款；上汽大眾則整合插電式混合動力、增程式與純電選項，今年將推出六款新能源車型；一汽大眾則提供燃油、插電混動與純電多元選擇，強調家庭舒適與智能座艙體驗。所有車款均保留「ID.」命名前綴，確保品牌識別一致性，並各自以不同產品序列滿足多元消費者需求。

Volkswagen 將此次產品攻勢的技術核心歸納為「大眾人本科技」，該工程標籤融合德系製造工藝與中國大陸本土創新，聚焦兩大技術領域：「行雲智行」與「雲栖智艙」。前者涵蓋增強版 L2 級輔助駕駛、AI 動態控制與精準泊輔助功能；後者則重新定義車內生活空間，整合人機工程、AI 互動與直覺化介面設計。位於合肥的大眾汽車科技公司作為戰略樞紐，擁有超過 3000 名工程師，投資約 35 億歐元，將開發週期縮短至 24 個月，形成品牌在德國以外最大規模的研發創新集群。

Volkswagen 此次在中國大陸市場的大規模產品布局，展現其加速電動化轉型與本土化研發的策略方向。透過三家合資企業的差異化定位、多元動力技術路線並行，以及合肥研發中心的資源整合，品牌正試圖在競爭激烈的新能源市場中強化競爭力。後續成效仍取決於產品實際表現與消費者接受程度。

2026 年將推 13 款新能源車型　Volkswagen 於中國大陸啟動史上最大產品攻勢

►看好車是種享受，全都在ETtoday新聞雲App

※更多精彩報導，詳見《7car 小七車觀點

※本文由7car 小七車觀點授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：Volkswagen福斯VAG大陸中國新能源車汽車新車一汽大眾

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【起駕第一天四媽會】白沙屯粉紅超跑「衝進鎮瀾宮」

推薦閱讀

台灣福特「美國車0關稅野馬大降26萬」！中大型7人座＆越野休旅來了

台灣福特「美國車0關稅野馬大降26萬」！中大型7人座＆越野休旅來了

台灣3月新車銷量「特斯拉海放TOYOTA神車」！Model Y狂賣4540輛

台灣3月新車銷量「特斯拉海放TOYOTA神車」！Model Y狂賣4540輛

367萬起！「Discovery旗艦7人座休旅」推新年式　雙限定車型更有料

367萬起！「Discovery旗艦7人座休旅」推新年式　雙限定車型更有料

快訊／特斯拉新Model Y「台灣撞擊測試再拿5星」！中華Zinger成績曝

快訊／特斯拉新Model Y「台灣撞擊測試再拿5星」！中華Zinger成績曝

11家充電業者結盟「成立台灣最大充電網」！涵蓋6成快充一鍵即用

11家充電業者結盟「成立台灣最大充電網」！涵蓋6成快充一鍵即用

81500元起！光陽「大樂150電推版」現身　還有雙碟＆雙迴路ABS

81500元起！光陽「大樂150電推版」現身　還有雙碟＆雙迴路ABS

最新文章

福斯2029前大陸推30款新能源車2026-04-13

米其林電動車舒適＆性能輪胎上市2026-04-13

台灣Audi今年「重點大改款休旅」5月上市2026-04-13

白沙屯媽祖衝TOYOTA車廠和泰回應了2026-04-13

特斯拉內部員工爆料「全新入門款電動車」2026-04-13

「中華Zinger商旅」新年式車型配備調整2026-04-13

「Mazda全新跑旅開賣」貴到嚇人2026-04-13

TOYOTA改款「新7人座MPV發表」台灣今年生產2026-04-13

馬自達MX-5跑車推BBS鍛造鋁圈2026-04-12

KIA宣布2030年電動車陣容擴至14款2026-04-12

熱門文章

TOYOTA改款「新7人座MPV發表」台灣今年生產2026-04-13

白沙屯媽祖衝TOYOTA車廠和泰回應了2026-04-13

特斯拉內部員工爆料「全新入門款電動車」2026-04-13

福斯2029前大陸推30款新能源車2026-04-13

「Nissan全新休旅開賣」新台幣66萬2026-04-11

周焦點／日系進口降價20萬2026-04-11

米其林電動車舒適＆性能輪胎上市2026-04-13

台灣Audi今年「重點大改款休旅」5月上市2026-04-13

台灣國產「全新7人座MPV」挑戰百萬內2026-04-10

「台灣福斯休旅」折價下殺33萬2026-04-11

相關新聞

米其林「性能＆舒適電動車輪胎」台灣上市！超跑＆國民新品同步登台

米其林「性能＆舒適電動車輪胎」台灣上市！超跑＆國民新品同步登台

鄭麗文訪陸行透露出青年味　台青在世界舞台上的角色才是重點

鄭麗文訪陸行透露出青年味　台青在世界舞台上的角色才是重點

巴西駐台代表稱「台灣是中國一部分」　綠委譴責：言論扭曲台海現狀

巴西駐台代表稱「台灣是中國一部分」　綠委譴責：言論扭曲台海現狀

陸90歲前女籃國手入選名人堂　丈夫是共和國勳章持有者鍾南山

陸90歲前女籃國手入選名人堂　丈夫是共和國勳章持有者鍾南山

巴西駐台代表稱「台灣是中國一部分」　外交部高度不滿、表達嚴正抗議

巴西駐台代表稱「台灣是中國一部分」　外交部高度不滿、表達嚴正抗議

讀者迴響

熱門文章

TOYOTA改款「新7人座MPV發表」台灣今年生產！只賣油電新台幣65萬

TOYOTA改款「新7人座MPV發表」台灣今年生產！只賣油電新台幣65萬

白沙屯媽祖衝TOYOTA車廠「和泰回應了」！11度停駕很榮幸

白沙屯媽祖衝TOYOTA車廠「和泰回應了」！11度停駕很榮幸

特斯拉內部員工爆料「全新入門款電動車」！開價有望新台幣百萬內

特斯拉內部員工爆料「全新入門款電動車」！開價有望新台幣百萬內

福斯汽車宣布「2029前大陸推30款新能源車」！品牌史上最大攻勢

福斯汽車宣布「2029前大陸推30款新能源車」！品牌史上最大攻勢

「Nissan全新休旅開賣」新台幣66萬！空間超大、冰箱按摩座椅都上車

「Nissan全新休旅開賣」新台幣66萬！空間超大、冰箱按摩座椅都上車

周焦點／日系進口降價20萬　BMW美製新休旅上市　TOYOTA 7人座有望降近30萬

周焦點／日系進口降價20萬　BMW美製新休旅上市　TOYOTA 7人座有望降近30萬

米其林「性能＆舒適電動車輪胎」台灣上市！超跑＆國民新品同步登台

米其林「性能＆舒適電動車輪胎」台灣上市！超跑＆國民新品同步登台

台灣Audi「重點大改款休旅」5月上市！全新Q3雙動力接單195萬起

台灣Audi「重點大改款休旅」5月上市！全新Q3雙動力接單195萬起

ETtoday車雲

發燒話題

Alfa RomeoAlpinaAston MartinAudiBMWBentleyBugattiCadillacChevroletDodgeFerrariFordHondaHummerHyundaiInfinitiIsuzuJaguarKiaKoenigseggLamborghiniLand RoverLexusLuxgenMaseratiMazdaMcLarenMercedes-BenzMiniMitsubishiNissanOpelPaganiPeugeotPorscheRenaultRollsRoyceSeatSkodaSmartSsangYongSubaruSuzukiTeslaToyotaVolkswagenVolvoYAMAHASYMKYMCOPGOAEONKTMTriumphVespaGogoroDucatiMercedes-AMG

熱門快報

Threads推薦日系質感商品開箱

「文里補習班」開課啦！今天要開箱風格清爽的日系商品！看看是否能打動主持人的心~

4/14直播！AI識詐到即時阻斷

以AI反制AI詐騙！ETtoday攜手產官學，以AI實戰技術守護企業用戶安全。

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

ETtoday車雲粉絲團 | 新聞雲APP下載 | ETtoday新聞雲
我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366