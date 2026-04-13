福斯汽車宣布「2029前大陸推30款新能源車」！品牌史上最大攻勢

圖文／7Car 小七車觀點

Volkswagen 近日於北京舉行的品牌之夜活動中，揭露品牌史上最大規模的產品攻勢布局。根據現場公布資訊，2026 年將在中國大陸市場推出 13 款新能源車型，涵蓋純電、插電式混合動力與增程式動力系統，目標至 2029 年累計推出超過 30 款全新新能源車型。

在此次品牌之夜上，Volkswagen 同步展開了旗下三款重點新車的市場布局。其中，來自一汽大眾的全新 ID. AURA T6 首次亮相，該車款基於當地開發的電子電氣架構，搭載增強版 L2 級輔助駕駛與持續 OTA 升級功能，定位為緊湊型SUV，預計於北京車展公開亮相。此外，大眾安徽推出的「與眾 08」為品牌首款 800 伏架構全尺寸純電 SUV，續航里程達 730 公里，支援 5 分鐘補能 150 公里的超級快充，預售價自 23.99 萬元人民幣起。上汽大眾則推出首款全尺寸增程式 SUV「ID. ERA 9X」，純電續航超過 400 公里，總續航突破 1600 公里，預售價自 32.98 萬元人民幣起。

大眾汽車在中國大陸的三家合資企業 —— 大眾安徽、上汽大眾與一汽大眾，將以統一的品牌形象分別發展具市場區隔的產品矩陣。大眾安徽主打年輕與個性化市場，聚焦純電設計導向車款；上汽大眾則整合插電式混合動力、增程式與純電選項，今年將推出六款新能源車型；一汽大眾則提供燃油、插電混動與純電多元選擇，強調家庭舒適與智能座艙體驗。所有車款均保留「ID.」命名前綴，確保品牌識別一致性，並各自以不同產品序列滿足多元消費者需求。

Volkswagen 將此次產品攻勢的技術核心歸納為「大眾人本科技」，該工程標籤融合德系製造工藝與中國大陸本土創新，聚焦兩大技術領域：「行雲智行」與「雲栖智艙」。前者涵蓋增強版 L2 級輔助駕駛、AI 動態控制與精準泊輔助功能；後者則重新定義車內生活空間，整合人機工程、AI 互動與直覺化介面設計。位於合肥的大眾汽車科技公司作為戰略樞紐，擁有超過 3000 名工程師，投資約 35 億歐元，將開發週期縮短至 24 個月，形成品牌在德國以外最大規模的研發創新集群。

Volkswagen 此次在中國大陸市場的大規模產品布局，展現其加速電動化轉型與本土化研發的策略方向。透過三家合資企業的差異化定位、多元動力技術路線並行，以及合肥研發中心的資源整合，品牌正試圖在競爭激烈的新能源市場中強化競爭力。後續成效仍取決於產品實際表現與消費者接受程度。