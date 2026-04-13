米其林「性能＆舒適電動車輪胎」台灣上市！超跑＆國民新品同步登台

▲米其林舉辦2026新品上市發表會，為電動車與油電車帶來舒適與性能新品。（圖／記者張慶輝攝，以下同）

記者張慶輝／台北報導

Michelin米其林輪胎今（13）日舉辦2026新品上市發表會，針對目前佔比日漸提升的電動車與油電車，推出了舒適型的Primacy 5 energy、以及性能型的Pilot Sport 5 energy，兩者均是基於原本就有許多好口碑的產品，再針對電動車特性與需求開發的全新產品，另外針對頂級超跑與主流休旅車，也分別提出了Pilot Sport S 5、以及補足更多規格的Primacy 5，更大程度的覆蓋整體汽車市場。

▲Primacy 5 energy獲得歐盟3A認證，在原有的安全與舒適性上，針對電動車特性所開發。

由於電動車與油電車的總保有量已達到10%，整體台數約77.8萬台，為了讓這些車主有更全面的選擇，米其林基於品牌兩大明星產品，針對電動車與油電車特性開發新品，其中Primacy 5 energy在原有的安全與舒適特性上，強化耐磨、靜音與續航性，在滾動阻力、濕地抓地力與滑行噪音獲得歐盟3A認證，提供18吋到21吋的選項，市面上的主流油電車與電動車皆能對應。

▲Pilot Sport 5 energy不僅保有優異的乾濕抓地力，也比Pilot Sport 5帶來更好的續航里程。

除了耐磨與節能需求外，也有部分電動車主追求操控樂趣，Pilot Sport 5 energy就主打全面兼顧，除了滾阻與濕抓都符合歐盟A級外，還透過雙胎面膠料配方，讓乾濕地抓地力與能源效率都有水準之上的表現，若與Pilot Sport 5相比，每次充滿電後的可行駛里程能多出38公里，耐用度也經過時速300公里8天行駛40,075公里的考驗，上市規格同樣涵蓋了歐系、美系與韓系主流電動車。

▲Pilot Sport S 5是與多家車廠緊密合作，專為高性能車打造的原配胎。

在Pilot Sport S 5方面，米其林與多家車廠緊密合作，為高性能車量身打造原配胎，適合一般道路行駛較多，偶爾賽道飆速的車主，並保有優異的濕地抓地力；至於去年上市的Primacy 5，則是在此次一口氣新增了18個規格，總共54個選項完整覆蓋市面上絕大多數的車款，讓休旅車車主們也能享用。

▲Primacy 5以高達54個規格的驚人陣容，完整覆蓋市面上多數主流車款。