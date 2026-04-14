大改款Nissan X-Trail亮相「台灣爭取美製車0關稅」！油電＋AI迎戰RAV4

▲大改款X-Trail突襲亮相！作為Nissan新生代戰略車重要一環。（圖／翻攝自Nissan）

記者徐煜展／綜合報導

Nissan於台灣時間4月14日無預警釋出新世代Nissan X-Trail（美規稱Nissan Rogue），不僅外型、科技全面升級，更導入e-Power全新油電系統與AI應用，被外界視為劍指TOYOTA RAV4的關鍵一戰，隨著台灣積極爭取美製車零關稅政策，這款全新X-Trail也被點名為未來導入的重要潛力車款。

▲大改款X-Trail動力、內裝、動力全面進化，以e-Power作為主力布局新能源戰場。

新世代X-Trail最大亮點在於導入全新進化e-Power油電系統，並朝「更接近電動車駕馭感」進一步邁進，強調動力輸出與燃油效率同步提升，成為品牌未來主力技術之一。

Nissan積極導入AI駕駛輔助技術，結合既有的ProPILOT系統進行升級，透過更進階的演算邏輯，讓車輛在車道維持、跟車與環境判讀上更為精準，進一步強化Level 2等級輔助駕駛體驗，整體科技感明顯向上提升。

新世代X-Trail不再只是傳統油車升級，而是朝電動化與智慧化全面轉型，甚至未來還可能衍生純電版本「e-Trail」，顯示這款中型SUV將成為品牌電動化的重要關鍵車型之一。

▲Nissan、Infiniti多款新車蓄勢待發，與台灣未來美製車議題相關。

回到台灣市場，裕隆日產汽車先前已透露，未來將評估多款美製車導入，其中就包含美規Rogue（X-Trail），在政府積極推動美製車零關稅政策的背景下，一旦政策拍板，將有機會讓X-Trail e-Power進口車在價格上更具競爭力。

不僅如此，高階品牌Infiniti同樣列入美製車戰略之中，海外官方規劃今年將推出Infiniti QX65全新跑旅，也在裕隆日產口袋名單之一，另外海外未來後續還將追加四款新車，包括全新中型油電SUV、高性能V6轎車，也值得台灣車迷期待關注。