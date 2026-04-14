ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
ETtoday車雲粉絲團

Honda「電動小鋼炮Super-ONE」即將開賣！同級最輕還有模擬7速換檔

圖文／7Car 小七車觀點

Honda 日前正式推出全新純電動小型車 Super-ONE，將自 4 月 16 日起於全日本 Honda Cars 經銷據點開放預購，並會在 5 月下旬在當地上市。

▲Honda 日前正式推出全新純電動小型車 Super-ONE，將自 4 月 16 日起於全日本 Honda Cars 經銷據點開放預購，並會在 5 月下旬在當地上市。

Super-ONE 的定位為 A-Segment 級距，其開發主軸以 "e: Dash BOOSTER" 為核心概念，Honda 希望此車能突破市場對小型電動車僅止於節能與實用的既定印象，在環保、便利之外，加入品牌一貫強調的駕駛樂趣。車名中的 Super 象徵超越傳統電動車與輕型車框架，ONE 則代表 Honda 獨有、不可取代的產品價值。

▲Super-ONE 的定位為 A-Segment 級距，其開發主軸以 "e: Dash BOOSTER" 為核心概念，Honda 希望此車能突破市場對小型電動車僅止於節能與實用的既定印象，在環保、便利之外，加入品牌一貫強調的駕駛樂趣。車名中的 Super 象徵超越傳統電動車與輕型車框架，ONE 則代表 Honda 獨有、不可取代的產品價值。

外觀設計方面，Super-ONE 採用低趴寬體姿態，外擴輪拱包覆寬胎，車色採用 Honda 專門為此車開發的 Boost Violet Pearl 紫色，靈感來自高空藍色噴流閃電 (Blue Jets)，深紫色調強調未來感與速度感，空氣力學設計亦融入前後導流結構。

▲Super-ONE 採用低趴寬體姿態，外擴輪拱包覆寬胎，車色採用 Honda 專門為此車開發的 Boost Violet Pearl 紫色，靈感來自高空藍色噴流閃電 (Blue Jets)，深紫色調強調未來感與速度感，空氣力學設計亦融入前後導流結構。

內裝方面，Super-ONE 以駕駛導向為主軸，儀錶台採用水平延展式設計，專屬跑車座椅採用不對稱藍色材質鋪陳，車內還標配由 Honda 與 Bose 聯手開發的 8 支揚聲器 Bose Premium 音響，成為日本市場首款搭載 Bose 音響的 Honda 小型車。此套音響內建 Dynamic Speed Compensation 動態車速補償功能，可依車速自動調整音量與音質，行李廂內搭載 13.1 公升容積的重低音喇叭。Super-ONE 的三環數位儀表包含電池溫度表、虛擬轉速表與動力輸出表，視覺設計刻意模仿機械式類比儀表。當啟動 BOOST Mode 增壓模式後，副駕前方長條氛圍燈會從標準狀態的藍色切換為紫色。

▲Super-ONE 以駕駛導向為主軸，儀錶台採用水平延展式設計。

▲三環數位儀表包含電池溫度錶、虛擬轉速表與動力輸出錶，視覺設計刻意模仿機械式類比儀錶。

▲當啟動 BOOST Mode 增壓模式後，副駕前方長條氛圍燈會從標準狀態的藍色切換為紫色。

動力方面，Super-ONE 在 WLTC 測試規範下的續航里程為 274 公里，馬達標準最大輸出為 47kW (約 63hp)，啟動 BOOST Mode 增壓模式則可提高至 70kW (約 93.87hp)，並且還支援模擬 7 速換檔及主動聲浪控制 (Active Sound Control)，駕駛透過方向盤換檔撥片、虛擬引擎聲浪與模擬轉速變化，營造近似燃油性能車的駕駛節奏感。

底盤結構方面，Super-ONE 採用專屬開發平台，延續 Honda N Series 輕量化技術基礎，並透過加寬輪距設計提升車身穩定性。薄型電池模組配置於車室中央底板下方，使車身重心更集中且降低，整備重量控制在 1,090 公斤，Honda 表示，Super-ONE 為日本市場同級乘用純電動車中最輕量化的車型之一，使 Super-ONE 擁有更靈敏的轉向反應與更直接的操控感受。

▲Super-ONE 採用專屬開發平台，延續 Honda N Series 輕量化技術基礎，並透過加寬輪距設計提升車身穩定性。薄型電池模組配置於車室中央底板下方，使車身重心更集中且降低，整備重量控制在 1,090 公斤。

此前 Honda 才宣布暫停電動車開發計畫，以及與 Sony 合資的 Afeela 品牌，讓電動化的品牌策略有所轉向，隨著 Super-ONE 的到來，顯見 Honda 的電動車布局轉向駕駛樂趣，未來能否在日本獲得成功，乃至於拓展至海外市場，預料會是觀察 Honda 品牌走向的重要指標。

►看好車是種享受，全都在ETtoday新聞雲App

※更多精彩報導，詳見《7car 小七車觀點

※本文由7car 小七車觀點授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：Honda本田Super-OneSuperOne電動小鋼砲KCar輕自動車汽車新車量產

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【政策宣傳】外送嬤親自送餐到白宮！　川普當場掏「100美元小費」

推薦閱讀

台灣福特「美國車0關稅野馬大降26萬」！中大型7人座＆越野休旅來了

台灣福特「美國車0關稅野馬大降26萬」！中大型7人座＆越野休旅來了

台灣3月新車銷量「特斯拉海放TOYOTA神車」！Model Y狂賣4540輛

台灣3月新車銷量「特斯拉海放TOYOTA神車」！Model Y狂賣4540輛

367萬起！「Discovery旗艦7人座休旅」推新年式　雙限定車型更有料

367萬起！「Discovery旗艦7人座休旅」推新年式　雙限定車型更有料

快訊／特斯拉新Model Y「台灣撞擊測試再拿5星」！中華Zinger成績曝

快訊／特斯拉新Model Y「台灣撞擊測試再拿5星」！中華Zinger成績曝

11家充電業者結盟「成立台灣最大充電網」！涵蓋6成快充一鍵即用

11家充電業者結盟「成立台灣最大充電網」！涵蓋6成快充一鍵即用

81500元起！光陽「大樂150電推版」現身　還有雙碟＆雙迴路ABS

81500元起！光陽「大樂150電推版」現身　還有雙碟＆雙迴路ABS

最新文章

Honda電動小鋼炮Super-ONE即將開賣2026-04-14

光陽最新旗艦白牌G7本尊現身2026-04-14

大改款Nissan X-Trail亮相「台灣爭取美製車0關稅」2026-04-14

Kia「新中型休旅Sportage」黑化又帥又好看2026-04-14

三菱全新跨界休旅預告今年發表「台灣將導入」2026-04-14

Lexus註冊「新7人座休旅曝光」2026-04-14

福斯2029前大陸推30款新能源車2026-04-13

米其林電動車舒適＆性能輪胎上市2026-04-13

台灣Audi今年「重點大改款休旅」5月上市2026-04-13

白沙屯媽祖衝TOYOTA車廠和泰回應了2026-04-13

熱門文章

光陽最新旗艦白牌G7本尊現身2026-04-14

Honda電動小鋼炮Super-ONE即將開賣2026-04-14

TOYOTA改款「新7人座MPV發表」台灣今年生產2026-04-13

「Nissan全新休旅開賣」新台幣66萬2026-04-11

三菱全新跨界休旅預告今年發表「台灣將導入」2026-04-14

周焦點／日系進口降價20萬2026-04-11

Kia「新中型休旅Sportage」黑化又帥又好看2026-04-14

台灣「歐系進口7人座休旅」開賣2026-04-10

特斯拉內部員工爆料「全新入門款電動車」2026-04-13

台灣國產「全新7人座MPV」挑戰百萬內2026-04-10

相關新聞

光陽「最新旗艦白牌G7」本尊現身！新女性車款Laddi 115同步上市

光陽「最新旗艦白牌G7」本尊現身！新女性車款Laddi 115同步上市

福斯汽車宣布「2029前大陸推30款新能源車」！品牌史上最大攻勢

福斯汽車宣布「2029前大陸推30款新能源車」！品牌史上最大攻勢

米其林「性能＆舒適電動車輪胎」台灣上市！超跑＆國民新品同步登台

米其林「性能＆舒適電動車輪胎」台灣上市！超跑＆國民新品同步登台

白沙屯媽祖衝TOYOTA車廠「和泰回應了」！11度停駕很榮幸

白沙屯媽祖衝TOYOTA車廠「和泰回應了」！11度停駕很榮幸

汽車業代偷拍女同事如廁！她崩潰求償20萬　一審吞敗二審逆轉

汽車業代偷拍女同事如廁！她崩潰求償20萬　一審吞敗二審逆轉

讀者迴響

熱門文章

光陽「最新旗艦白牌G7」本尊現身！新女性車款Laddi 115同步上市

光陽「最新旗艦白牌G7」本尊現身！新女性車款Laddi 115同步上市

Honda「電動小鋼炮Super-ONE」即將開賣！同級最輕還有模擬7速換檔

Honda「電動小鋼炮Super-ONE」即將開賣！同級最輕還有模擬7速換檔

TOYOTA改款「新7人座MPV發表」台灣今年生產！只賣油電新台幣65萬

TOYOTA改款「新7人座MPV發表」台灣今年生產！只賣油電新台幣65萬

「Nissan全新休旅開賣」新台幣66萬！空間超大、冰箱按摩座椅都上車

「Nissan全新休旅開賣」新台幣66萬！空間超大、冰箱按摩座椅都上車

三菱全新跨界休旅預告今年發表「台灣將導入」！具備3排7人座大空間

三菱全新跨界休旅預告今年發表「台灣將導入」！具備3排7人座大空間

周焦點／日系進口降價20萬　BMW美製新休旅上市　TOYOTA 7人座有望降近30萬

周焦點／日系進口降價20萬　BMW美製新休旅上市　TOYOTA 7人座有望降近30萬

Kia「新中型休旅Sportage」黑化又帥又好看！台灣小改款今年見

Kia「新中型休旅Sportage」黑化又帥又好看！台灣小改款今年見

124.9萬！台灣「歐系進口7人座休旅」開賣　家用、商用都合適

124.9萬！台灣「歐系進口7人座休旅」開賣　家用、商用都合適

ETtoday車雲

發燒話題

Alfa RomeoAlpinaAston MartinAudiBMWBentleyBugattiCadillacChevroletDodgeFerrariFordHondaHummerHyundaiInfinitiIsuzuJaguarKiaKoenigseggLamborghiniLand RoverLexusLuxgenMaseratiMazdaMcLarenMercedes-BenzMiniMitsubishiNissanOpelPaganiPeugeotPorscheRenaultRollsRoyceSeatSkodaSmartSsangYongSubaruSuzukiTeslaToyotaVolkswagenVolvoYAMAHASYMKYMCOPGOAEONKTMTriumphVespaGogoroDucatiMercedes-AMG

熱門快報

Threads推薦日系質感商品開箱

「文里補習班」開課啦！今天要開箱風格清爽的日系商品！看看是否能打動主持人的心~

4/14直播！AI識詐到即時阻斷

以AI反制AI詐騙！ETtoday攜手產官學，以AI實戰技術守護企業用戶安全。

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

ETtoday車雲粉絲團 | 新聞雲APP下載 | ETtoday新聞雲
我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366