Honda「電動小鋼炮Super-ONE」即將開賣！同級最輕還有模擬7速換檔

圖文／7Car 小七車觀點

Honda 日前正式推出全新純電動小型車 Super-ONE，將自 4 月 16 日起於全日本 Honda Cars 經銷據點開放預購，並會在 5 月下旬在當地上市。

▲Honda 日前正式推出全新純電動小型車 Super-ONE，將自 4 月 16 日起於全日本 Honda Cars 經銷據點開放預購，並會在 5 月下旬在當地上市。

Super-ONE 的定位為 A-Segment 級距，其開發主軸以 "e: Dash BOOSTER" 為核心概念，Honda 希望此車能突破市場對小型電動車僅止於節能與實用的既定印象，在環保、便利之外，加入品牌一貫強調的駕駛樂趣。車名中的 Super 象徵超越傳統電動車與輕型車框架，ONE 則代表 Honda 獨有、不可取代的產品價值。

▲Super-ONE 的定位為 A-Segment 級距，其開發主軸以 "e: Dash BOOSTER" 為核心概念，Honda 希望此車能突破市場對小型電動車僅止於節能與實用的既定印象，在環保、便利之外，加入品牌一貫強調的駕駛樂趣。車名中的 Super 象徵超越傳統電動車與輕型車框架，ONE 則代表 Honda 獨有、不可取代的產品價值。

外觀設計方面，Super-ONE 採用低趴寬體姿態，外擴輪拱包覆寬胎，車色採用 Honda 專門為此車開發的 Boost Violet Pearl 紫色，靈感來自高空藍色噴流閃電 (Blue Jets)，深紫色調強調未來感與速度感，空氣力學設計亦融入前後導流結構。

▲Super-ONE 採用低趴寬體姿態，外擴輪拱包覆寬胎，車色採用 Honda 專門為此車開發的 Boost Violet Pearl 紫色，靈感來自高空藍色噴流閃電 (Blue Jets)，深紫色調強調未來感與速度感，空氣力學設計亦融入前後導流結構。

內裝方面，Super-ONE 以駕駛導向為主軸，儀錶台採用水平延展式設計，專屬跑車座椅採用不對稱藍色材質鋪陳，車內還標配由 Honda 與 Bose 聯手開發的 8 支揚聲器 Bose Premium 音響，成為日本市場首款搭載 Bose 音響的 Honda 小型車。此套音響內建 Dynamic Speed Compensation 動態車速補償功能，可依車速自動調整音量與音質，行李廂內搭載 13.1 公升容積的重低音喇叭。Super-ONE 的三環數位儀表包含電池溫度表、虛擬轉速表與動力輸出表，視覺設計刻意模仿機械式類比儀表。當啟動 BOOST Mode 增壓模式後，副駕前方長條氛圍燈會從標準狀態的藍色切換為紫色。

▲Super-ONE 以駕駛導向為主軸，儀錶台採用水平延展式設計。

▲三環數位儀表包含電池溫度錶、虛擬轉速表與動力輸出錶，視覺設計刻意模仿機械式類比儀錶。

▲當啟動 BOOST Mode 增壓模式後，副駕前方長條氛圍燈會從標準狀態的藍色切換為紫色。

動力方面，Super-ONE 在 WLTC 測試規範下的續航里程為 274 公里，馬達標準最大輸出為 47kW (約 63hp)，啟動 BOOST Mode 增壓模式則可提高至 70kW (約 93.87hp)，並且還支援模擬 7 速換檔及主動聲浪控制 (Active Sound Control)，駕駛透過方向盤換檔撥片、虛擬引擎聲浪與模擬轉速變化，營造近似燃油性能車的駕駛節奏感。

底盤結構方面，Super-ONE 採用專屬開發平台，延續 Honda N Series 輕量化技術基礎，並透過加寬輪距設計提升車身穩定性。薄型電池模組配置於車室中央底板下方，使車身重心更集中且降低，整備重量控制在 1,090 公斤，Honda 表示，Super-ONE 為日本市場同級乘用純電動車中最輕量化的車型之一，使 Super-ONE 擁有更靈敏的轉向反應與更直接的操控感受。

▲Super-ONE 採用專屬開發平台，延續 Honda N Series 輕量化技術基礎，並透過加寬輪距設計提升車身穩定性。薄型電池模組配置於車室中央底板下方，使車身重心更集中且降低，整備重量控制在 1,090 公斤。

此前 Honda 才宣布暫停電動車開發計畫，以及與 Sony 合資的 Afeela 品牌，讓電動化的品牌策略有所轉向，隨著 Super-ONE 的到來，顯見 Honda 的電動車布局轉向駕駛樂趣，未來能否在日本獲得成功，乃至於拓展至海外市場，預料會是觀察 Honda 品牌走向的重要指標。