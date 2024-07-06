折合新台幣75.7萬起！三菱「跨界休旅Xforce」菲律賓上市

圖文／7Car 小七車觀點

繼 2023 年 8 月 Mitsubishi 首度公開全新跨界休旅 Xforce 並於 11 月正式在印尼工廠量產下線後，7/5 Mitsubishi Motors Philippines(MMPC) 宣布 Mitsubishi Xforce 正式在菲律賓市場上市，成為該車款首度導入的左駕國家之外，原廠更將於 7/5~7/7 於菲律賓 Taguig SM Aura 正式公開亮相 Xforce。提供雙車型級別，其車型編成及正式建議售價為 Xforce GLS CVT (菲律賓比索 136.7 萬元起，折合新臺幣 75.7 萬元起)、Xforce GT CVT (菲律賓比索 158.1 萬元起，折合新臺幣 87.5 萬元起)。

Mitsubishi Xforce 在外型上忠於概念車的設計，但迎合實際成本的考量仍有部分的變化，例如輪圈採用更小直徑的配置，並換上傳統的後視鏡和車門把手，以及重新設計的葉子板。但整體設計元素仍相當前衛，如車頭依舊保有 Y 形的 LED 頭燈組，以及極具肌肉感的線條輪廓。車身尺碼部分原廠也公布其長為 4,390mm、寬 1,810mm、高 1,660mm，軸距為 2,650mm，並具備 222mm 的車身離地高度。

進到座艙，其中控台搭載了一組 12.3 吋液晶螢幕以及 8 吋多媒體觸控螢幕，並且採用抗汙處理的材質打造，同時車上也將配有 Yamaha 新開發的 Dynamic Sound Yamaha Premium 音響系統，具備 8 顆揚聲器，能夠根據車速自動調整音量，亦可在車輛應對崎嶇道路時主動變化低音和中高音設置。

另外 Mitsubishi 還強調 Xforce 具有同級最寬敞、實用的空間，且車內細節還設計許多儲物格、後排傾倒功能等機能，當然像是無線充電板、USB 插口以及前後智慧手機支架都一應俱全。

動力表現上，Mitsubishi Xforce 採用 1.5 升自然進氣四缸引擎，可發揮 103 匹最大馬力和 141 牛頓米的峰值扭力，變速箱則選用 CVT 無段變速系統。雖然僅有前輪驅動的設定，但 Xforce 仍具有四種駕駛模式（正常、濕地、碎石和泥地）與主動偏航控制 (AYC) 系統，使其能夠在在粗糙和濕滑的路面上安穩的行駛，且懸吊系統也對應東協市場的環境進行調整確保行車舒適度。

Mitsubishi預計 Xforce 每年在印尼的銷量可以達到 20,000 輛，並且除了供應印尼當地的市場需求之外，還預計在 2024 年開始出口至南亞、拉丁美洲、中東及非洲等市場。國內市場方面，目前 Mitsubishi 總代理中華三菱汽車未有導入該車的消息以及相關資訊，倘若未來有機會引進該車，相信應能與 Toyota Yaris Cross、MG ZS、Nissan Kicks、Honda HR-V 等競爭對手進行一場火熱的戰爭。