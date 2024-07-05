英國電動越野車「INEOS Fusilier延遲上市」！市場不確定因素太多

圖文／7Car 小七車觀點

甫今年初登場的 INEOS Fusilier 電動車近期傳出由於電動車市場未來的不確定性，因此讓原廠決定延遲推出，但官方仍然預定將在今年底前公開其動力等細節。

▲INEOS Fusilier 將延遲上市。

據外媒透露，INEOS 嚴遲 Fusilier 的推出主要有兩個原因，其一是消費者不願意接受電動車，以及產業在關稅、時間和稅收方面的不確定性。第二是 INEOS 原廠尚未確認 Fusilier 合宜的上市時機，但最初原定是於 2027 年上市。

全新的 INEOS Fusilier 將與 Magna Steyr 合作開發，代表這款純電 SUV 將在奧地利 Graz 工廠量產，屆時將和 G-Class、BMW Z4、Toyota Supra 和 Fisker Ocean 等不同品牌的旗下車款一起該廠誕生。預計將以 Skateboard 平台打造，配有鋼製車頂、鋼製車底和鋁合金車門。動力上提供純電和增程動力系統。特別是增程動力系統是原廠將強調的車型，預期其可以滿足範圍最廣的全球消費者使用需求，同時還能兼顧推動脫碳的目標。

INEOS Fusilier 最初公開時，INEOS 董事長 Jim Ratcliffe 曾表示純電動車非常適合部分用途，像是短途出遊和市區待步，但產業和政府仍需要對其它動力技術抱持現實的期望，以幫助加快必要的變革。也就是為 Fusilier 提供增程式動力系統的原因，該動力系統可大幅減少排放，但具有優異的續航里程，且能夠在短時間內完成補充能源的動作。

據英國汽車製造商和貿易商協會 (SMMT) 的最新數據顯示，英國市場的電動車需求年增 6.2%，市佔率達 17.6%。不過，SMMT 指出，這項成長的表現仍低於英國政府訂定的 22% 年度目標。