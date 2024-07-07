KIA「品牌首款皮卡車Tasman」實車第1次亮相！預告2025年上市開賣

圖文／7Car 小七車觀點

Kia 品牌首款皮卡 Tasman 雖然要在 2025 年才會正式登場，不過 Kia 原廠已經為其開始宣傳，並於日前舉辦的釜山車展上展出實車。

▲Kia Tasman 實車於釜山車展亮相。

目前為止，Kia 官方仍為完整公開 Tasman 的外觀，均將車身表面身以彩繪貼紙覆蓋，據原廠表示其色彩搭配是由藝術家 Richard Boyd-Dunlop 所操刀，設計靈感來自於過去幾年乘坐皮卡穿越澳洲內陸和沿海的景觀所發想而成。而這次在釜山車展上，Kia 原廠將 Tasman 車身某部位露出來，可以看到其具有突出的方形輪拱造型，周圍選用防刮材質點綴。另外還可以看到直立頭燈、一對拖鉤、碟煞以及六孔式設計的 17 吋輪圈，搭配 BF Goodrich All-Terrain T/A 輪胎。

根據網路上曝光的資訊，全新 Kia Tasman 內裝鋪陳將大量承襲 EV9 的設計概念，預計在最高等級車型上提供雙 12.3 吋液晶儀表組成的中控台造型，同時排檔系統也將採用電子式的懷擋設計，其餘配備還有氣氛燈、電子手剎車、全新三幅式方向盤等等；空間機能上受惠於方正的車體造型，預期會有不俗的空間表現。

Kia Tasman 未來將瞄準韓國、澳洲、非洲和中東等市場，而目前新車也正在北美地區進行測試，主要原因是 Kia 的加州實驗中心位於莫哈維沙漠，是研發和評估新車 (包括面向全球市場的車款) 的重要中心。但 Tasman 在該工廠進行測試，也不代表未來將會在北美市場銷售。

據了解，Kia Tasman 將搭載柴油動力系統，也就是目前最常見的 2.2 升四缸 CRDi 引擎搭配 8 速自排變速箱的設定，而車體架構則會與第二代 Kia Mohave 共享，未來也將計畫推出純電版本。