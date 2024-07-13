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Aston Martin破億超跑台灣油耗揭曉！經濟部能源署6月測試數據公布

圖文／7Car 小七車觀點

經濟部能源署 7/11 公布 2024 年 6 月份燃油車油耗及電動車能耗測試結果，在國產車燃油車部分，無任何車款完成測試，本月新車以進口燃油車及純電動車為主。

進口燃油小客車方面，6 月份可見到今日發表的 Aston Martin Valour 以 5.2 V12 搭配 6 速手排的動力配置繳出 WLTC 標準下 6.6km/L 的平均油耗數字，另有搭載 Mercedes-AMG M139 2.0 升引擎的 Lotus Emira 擁有 WLTC 標準下 10.9km/L 的平均油耗。此外也可見到去年發表的第三代中期改款 Porsche Cayenne E-Hybrid 車型達成 NEDC 標準下 53.5km/L 的能耗表現，另有二段小改款的 Audi SQ7 以 NEDC 標準下 8.3km/L 的平均油耗表現完成測試。

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▲可見到今日發表的 Aston Martin Valour 以 5.2 V12 搭配 6 速手排的動力配置繳出 WLTC 標準下 6.6km/L 的平均油耗數字。

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▲搭載 Mercedes-AMG M139 2.0 升引擎的 Lotus Emira 擁有 WLTC 標準下 10.9km/L 的平均油耗。

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▲二度小改款的 Audi SQ7 以 NEDC 標準下 8.3km/L 的平均油耗表現完成測試。

在進口燃油小貨車、小客貨兩用車及小客車 (非轎式、非旅行車) 部分，6 月份的重點在於改款 Mercedes-Benz G-Class 車系以 G 450 d、G 500 及 Mercedes-AMG G 63 共 3 種動力完成測試，其中搭載柴油引擎的 G 450 d 擁有 NEDC 標準下 11.9km/L 的平均油耗，而汽油的 G 500 車型在捨棄過去的 4.0 升 V8 而換上 3.0 升直列 6 缸動力後，擁有 NEDC 標準下 9.4km/L 的平均油耗表現，至於 Mercedes-AMG 旗下的 G 63 車型則有 6.9km/L。除此之外，台灣福斯商旅將在 7 月 16 日發表的 VWCV Grand California 露營車繳出 WLTC 標準下 9.5km/L 的平均油耗數字。

▲台灣福斯商旅將在 7 月 16 日發表的 VWCV Grand California 露營車繳出 WLTC 標準下 9.5km/L 的平均油耗數字。

電動車部分，6 月份可見到台灣奧迪在 5 月 15 日發表的 Audi Q4 e-tron 車系完成測試，其他通過車款均為貿易商引進，包括 Fiat 500e、Mercedes-EQ 旗下的 EQS 580 4MATIC 及 EQV 300 等車款。關於各品牌新車導入國內的最新消息，7Car<小七車觀點> 將持續追蹤。

▲Audi Q4 e-tron 45 動力車型在 WLTC 測試標準下繳出 563~565 公里的續航里程。

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※更多精彩報導，詳見《7car 小七車觀點

※本文由7car 小七車觀點授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：小七車觀點AstonMartinValourMercedes-Benz賓士Volkswagen福斯GrandCaliforniaLotusEmiraAudiQ7油耗測試經濟部能源局

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