拿電動車「供應養殖場用電」！Nissan與琉球大學展開合作研究

圖文／7Car 小七車觀點

Nissan 近日宣布與日本琉球大學簽署了一份針對電動車（EV）應用的產學聯盟協定，目標是通過電動車推動永續發展發展社會的實踐。該協定將專注於再生能源的利用和推廣，並在教育領域互相支持，共同促進電動車的普及和地方發展。協定簽署後，各方將啟動使用電動車充放電系統（V2H）的商用化驗證，特別是在永續陸上養殖方面。

▲Nissan 近日宣布與日本琉球大學簽署了一份針對電動車（EV）應用的產學聯盟協定，目標是通過電動車推動永續發展發展社會的實踐。

本次雙方簽署的協定，合作事項包括：減碳技術創新，雙方將開展再生能源利用和減碳挑戰的新技術共同研究；教育與人才培養，Nissan 將派遣外部講師支援琉球大學的教育，並在該校開展再教育計劃；電動車普及化，將推動校園車輛電動化，並通過相關活動促進電動車的普及，提供電力支援地方活動；合作也包含任何有助於協定目標實現的事項。

▲合作範圍包括減碳技術創新、教育與人才培養、電動車普及化等內容。

Nissan 將利用其在電動車領域的專業知識和網絡，推動能源管理、循環經濟、永續旅遊、地方交通和新一代教育，促進低碳化並增加災害應對能力。而琉球大學近年持續推動的「米巴伊計劃」是以開發可永續進行的新型態產業，利用電動車的大容量電池來供應養殖場電力，達成可對應災害的永續營運。

▲利用電動車的大容量電池來供應養殖場電力，達成可對應災害的永續營運。

透過此次協定，Nissan 與琉球大學將在電動車的廣泛應用上展開深入合作，實現淨零碳排社會，並推動 SDGs 目標的達成。雙方期望此舉能推動技術研究，實現該廠 "Blue Switch" 計劃下的願景，共同促進社會進步。