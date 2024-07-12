瑞典「超帥電動敞篷概念跑車」即將亮相！1000匹馬力濃厚賽車風

圖文／7Car 小七車觀點

瑞典電動車廠 Polestar 正式公開全新開發的 Polestar 6 Concept BST 概念車，其將於 2024 Goodwood Festival of Speed 速度節活動上亮相。

▲Polestar 6 Concept BST 概念車將於 2024 Goodwood Festival of Speed 速度節活動上亮相。

如同其名，Polestar 6 Concept BST 概念車是基於 Polestar 6 為基礎打造而來，外觀部分升級多項專屬套件，包含車頭保桿兩側加入更加搶眼的通風口造型，同時搭配前下擾流。前艙蓋新增兩個散熱口設計，周圍選用黃色飾板點綴，營造出更為運動化的感受。

Concept 6 BST 概念車承襲原有的敞篷結構，但換上更具性能韻味的 22 吋輪圈和橘色煞車卡鉗，搭配專屬的側裙，讓整輛車的視覺效果更為飽滿。而車身也增加專屬的「BST」線條彩繪提升辨識度。

車尾部分，可以看到 Concept 6 BST 概念車新增一組相當搶眼的大型尾翼，讓原本強調優雅的敞篷跑車更具賽車風格，下方還對應賽道加入大尺寸空氣分流器以及定位霧燈。

Polestar 6 最早於 2022年登場，產品定位將比 Polestar 5 還要高，其採用可伸縮的硬頂車頂設計及 800V 電動架構打造，預計限量生產 500 輛。動力方面，Polestar 6 採用前後雙電動馬達驅動，綜效輸出最大馬力來到 896 匹，峰值扭力則有 900 牛頓米，官方公布 0-96km/h 加速時間約為 3.2 秒，最高時速可達每小時 250 公里。而 BST 車型最大輸出功率預期可達到 1000 匹馬力的水準，0-96km/h 加速時間將控制在 3 秒以內。

Polestar 已經開始接受 Polestar 6 的訂單，預計將於 2026 年開始生產，至於 Concept 6 BST 概念車未來是否有量產計畫，還有待官方後續公布。