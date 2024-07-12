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速霸陸「小改款BRZ」日規登場！手排增Sport模式、懸吊＆轉向升級

▲日規新年式BRZ 。（圖／翻攝自Subaru.JP）

▲日本速霸陸推出小改款BRZ，針對手排車型增添Sport模式，並優化主動聲浪模擬、提升自排手動降檔限制、優化阻尼、轉向輔助等 。（圖／翻攝自Subaru，以下同）

記者林鼎智／綜合報導

速霸陸（Subaru）日本原廠今（12）日發表小改款BRZ，此次新年式全面標配Eyesight駕駛輔助系統，並針對手排車型增添Sport模式，另外也優化懸吊阻尼、電動轉向輔助系統，提升BRZ的穩定性與乘坐舒適性。

現行款BRZ於2021年7月上市，時隔2年後日本原廠也進行小改款，此次新年式BRZ針對手排車型增添的Sport模式，是以參加Super Taikyu系列賽的Team SDA Engineering團隊開發而來，在Sport模式下可提高油門反應，並且還調整主動模擬聲浪的音量，提高駕駛熱血氛圍。

▲速霸陸日規BRZ新年式改款。（圖／翻攝自Subaru.JP）

▲速霸陸日規BRZ新年式改款。（圖／翻攝自Subaru.JP）

▲自排車型也提高手動降檔的轉速限制，同時各車型也優化懸吊阻尼、轉向輔助，並將方向燈撥桿的操作改為鎖定式。

另外，新年式BRZ也提高AT自排車型的手動降檔的轉速限制。懸吊方面，也重新優化各車型的阻尼設定，並調校電動轉向輔助的設定、將方向燈撥桿的操作改為鎖定式等。

日本速霸陸也開出月販300台的目標，手排車型售價自3,322,000-3,784,000日圓（折合新台幣約65.2-74.3萬）、自排車型則是3,355,000-3,817,000日圓（折合新台幣約65.8-74.9萬），新車將在7／14日於富士賽車場上展演。

▲速霸陸日規BRZ新年式改款。（圖／翻攝自Subaru.JP）

▲日規新BRZ售價手排車型售價自3,322,000-3,784,000日圓（折合新台幣約65.2-74.3萬）、自排車型則是3,355,000-3,817,000日圓（折合新台幣約65.8-74.9萬）。

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關鍵字：汽車跑車雙門Subaru速霸陸BRZ日規新年式手排小改款水平對臥

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