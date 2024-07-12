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保時捷1-6月全球賣出155945輛！大陸銳減1.4萬輛衰退-33％最多

▲保時捷2024上半年銷量 。（圖／記者林鼎智攝）

▲保時捷2024上半年全球共交付155,945輛，較去年同期下滑-7%，其中又以大陸市場衰退-33%最多。（圖／翻攝自Porsche）

記者林鼎智／綜合報導

保時捷（Porsche）公布2024上半年成績，今年1-6月全球共交付155,945輛，較去年同期下滑-7%，主要原因可能是Cayenne、Panamera、Macan、Taycan與911等車型正處於改款，可能導致個別市場與車型出現供應缺口。

台灣市場方面，今年上半年則交付2,741輛，相較去年同（2,902輛）下滑-5.6%，不過在全新Cayenne車型上則成長24%、911跑車也成長53%，2車款奠定無可取代的地位。

▲保時捷2024上半年銷量 。（圖／記者林鼎智攝）

▲保時捷2024上半年全球銷量一覽。

個別市場方面，上半年成長最多是德國，共交付20,811輛，其次為歐洲（不含德國，共38,611輛），也是保時捷唯2成長市場；至於衰退最多的則是大陸市場（29,511輛），上半年下滑-33%，而北美市場也衰退-6%，共交付39,588輛。

今年上半年最受歡迎的車款為Cayenne，共交出 54,587 部（+16%）。Macan 則交付給 39,167 輛，較去年同期下滑-19%；911跑車則交付29,212輛（成長8%）、Panamera則交付13,255輛（衰退-25%），至於Taycan則是8,838輛（-51%）、718車系為11,866輛（成長8%）。

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