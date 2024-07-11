TOYOTA「全新3排座電動休旅車」亮相前　先投資快充網路做準備

圖文／7Car 小七車觀點

Toyota 與 IONNA 在 7/10 共同宣布，Toyota 成為 IONNA 的投資者之一，將與現有投資廠牌共同支持 IONNA 在北美建立高功率純電動車充電網絡。

▲Toyota 與 IONNA 在 7/10 共同宣布，Toyota 成為 IONNA 的投資者之一，將與現有投資廠牌共同支持 IONNA 在北美建立高功率純電動車充電網絡。

此項合作將使北美 Toyota 及 Lexus 的車主能夠使用 IONNA 將在今年稍晚開始設置的公共直流快速充電網絡。IONNA 計劃於 2030 年前在北美設立至少 30,000 個充電站，並將在充電站配置 NACS 和 CCS1 規格的充電樁，以支援所有 BEV 車主。

▲IONNA 計劃於 2030 年前在北美設立至少 30,000 個充電站，並將在充電站配置 NACS 和 CCS1 規格的充電樁，以支援所有 BEV 車主。

IONNA 是由 BMW、GM、Honda、Hyundai-Kia、Mercedes-Benz 及 Stellantis 集團在去年 7 月宣布合資成立的 IONNA 充電網路，在今年 2 月獲得官方單位核准，正式開始在北美市場營運。除提供充電服務外，IONNA 也在充電站中設立包括餐飲服務、零售服務、洗手間等設施，而充電站本身的電力將採用可再生能源，達成更為環境永續發展的願景。

▲IONNA 是由 BMW、GM、Honda、Hyundai-Kia、Mercedes-Benz 及 Stellantis 集團在去年 7 月宣布合資成立的 IONNA 充電網路，在今年 2 月獲得官方單位核准，正式開始在北美市場營運。

目前 Toyota 在北美市場販售 Toyota bZ4X 及 Lexus RX 共 2 款純電動車型，近期則預告將發表全新三排座位的純電動 SUV，並選定由 Toyota 位於肯塔基州及印第安納州的製造廠進行生產。Toyota 計畫在 2030 年前於全球 Toyota 及 Lexus 品牌推出 30 款純電動車，屆時每年產能純電動車產能目標為 350 萬輛。