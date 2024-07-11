ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
ETtoday車雲粉絲團

TOYOTA「全新3排座電動休旅車」亮相前　先投資快充網路做準備

圖文／7Car 小七車觀點

Toyota 與 IONNA 在 7/10 共同宣布，Toyota 成為 IONNA 的投資者之一，將與現有投資廠牌共同支持 IONNA 在北美建立高功率純電動車充電網絡。

▲Toyota 與 IONNA 在 7/10 共同宣布，Toyota 成為 IONNA 的投資者之一，將與現有投資廠牌共同支持 IONNA 在北美建立高功率純電動車充電網絡。

此項合作將使北美 Toyota 及 Lexus 的車主能夠使用 IONNA 將在今年稍晚開始設置的公共直流快速充電網絡。IONNA 計劃於 2030 年前在北美設立至少 30,000 個充電站，並將在充電站配置 NACS 和 CCS1 規格的充電樁，以支援所有 BEV 車主。

▲IONNA 計劃於 2030 年前在北美設立至少 30,000 個充電站，並將在充電站配置 NACS 和 CCS1 規格的充電樁，以支援所有 BEV 車主。

IONNA 是由 BMW、GM、Honda、Hyundai-Kia、Mercedes-Benz 及 Stellantis 集團在去年 7 月宣布合資成立的 IONNA 充電網路，在今年 2 月獲得官方單位核准，正式開始在北美市場營運。除提供充電服務外，IONNA 也在充電站中設立包括餐飲服務、零售服務、洗手間等設施，而充電站本身的電力將採用可再生能源，達成更為環境永續發展的願景。

▲IONNA 是由 BMW、GM、Honda、Hyundai-Kia、Mercedes-Benz 及 Stellantis 集團在去年 7 月宣布合資成立的 IONNA 充電網路，在今年 2 月獲得官方單位核准，正式開始在北美市場營運。

目前 Toyota 在北美市場販售 Toyota bZ4X 及 Lexus RX 共 2 款純電動車型，近期則預告將發表全新三排座位的純電動 SUV，並選定由 Toyota 位於肯塔基州及印第安納州的製造廠進行生產。Toyota 計畫在 2030 年前於全球 Toyota 及 Lexus 品牌推出 30 款純電動車，屆時每年產能純電動車產能目標為 350 萬輛。

►看好車是種享受，全都在ETtoday新聞雲App

※更多精彩報導，詳見《7car 小七車觀點

※本文由7car 小七車觀點授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：小七車觀點TOYOTAIONNA電動車充電高速快充網路電動車汽車新車休旅車

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday車雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

買22包送22包 萬歲牌補鈣超值組 少量現貨到

推薦閱讀

98.5萬起！TOYOTA「大改款Camry」上市　累積訂單已破1000張

98.5萬起！TOYOTA「大改款Camry」上市　累積訂單已破1000張

光陽Ionex電動機車推「0元交車＋12個月騎免錢」帶身分證就能牽新車

光陽Ionex電動機車推「0元交車＋12個月騎免錢」帶身分證就能牽新車

台灣6月新車銷量「特斯拉大爆發奪2＆4名」n7持續破千火力不停歇

台灣6月新車銷量「特斯拉大爆發奪2＆4名」n7持續破千火力不停歇

電動卡車誕生地「FUSO川崎K1工廠參訪」！高品質＋碳中和關鍵解密

電動卡車誕生地「FUSO川崎K1工廠參訪」！高品質＋碳中和關鍵解密

159.8萬起！杜卡迪「V4休旅＆惡魔重機」登台　預計8月起交車

159.8萬起！杜卡迪「V4休旅＆惡魔重機」登台　預計8月起交車

德國馬牌「全新性能街胎」台灣開賣！專為亞太區車主量身打造

德國馬牌「全新性能街胎」台灣開賣！專為亞太區車主量身打造

最新文章

TOYOTA投資快充網路為新車做準備2024-07-11

382萬起Sunlight自走露營車登台2024-07-11

「新一代MG HS」發表！全新油電更省油2024-07-11

Hyundai最入門小休旅暗夜騎士版2024-07-11

全台唯一Aston Martin Valour2024-07-11

MG慶祝「百週年全新車」預告發表2024-07-11

Brabus推出Smart #1升級套件2024-07-11

「MG4單馬達入門款」試駕2024-07-11

台灣福特Focus超值專案74.9萬起2024-07-11

「TOYOTA全新小休旅」今年將問世2024-07-11

熱門文章

「新一代MG HS」發表！全新油電更省油2024-07-11

382萬起Sunlight自走露營車登台2024-07-11

TOYOTA投資快充網路為新車做準備2024-07-11

MG慶祝「百週年全新車」預告發表2024-07-11

福特「全新跨界跑旅」發表2024-07-11

「TOYOTA新長軸Corolla」開賣2024-07-10

「Mazda CX-50」換上RAV4油電2024-07-11

速霸陸「最速WRX」午夜版亮相2024-07-10

台灣福特Focus超值專案74.9萬起2024-07-11

Hyundai最入門小休旅暗夜騎士版2024-07-11

相關新聞

382萬起！Sunlight自走式露營車導入台灣　3款式最多能睡5人

382萬起！Sunlight自走式露營車導入台灣　3款式最多能睡5人

「新一代MG HS」發表！外觀內裝大升級、全新油電更省油　台灣有待2026年

「新一代MG HS」發表！外觀內裝大升級、全新油電更省油　台灣有待2026年

Hyundai「最入門小休旅」推暗夜騎士版！黑化扮相折新台幣31萬起

Hyundai「最入門小休旅」推暗夜騎士版！黑化扮相折新台幣31萬起

快訊／台東富岡漁港傳意外！男騎電動車墜海　命危搶救中

快訊／台東富岡漁港傳意外！男騎電動車墜海　命危搶救中

全台唯一、售價破億！Aston Martin「V12手排後驅跑車」登台亮相

全台唯一、售價破億！Aston Martin「V12手排後驅跑車」登台亮相

讀者迴響

熱門文章

「新一代MG HS」發表！外觀內裝大升級、全新油電更省油　台灣有待2026年

「新一代MG HS」發表！外觀內裝大升級、全新油電更省油　台灣有待2026年

382萬起！Sunlight自走式露營車導入台灣　3款式最多能睡5人

382萬起！Sunlight自走式露營車導入台灣　3款式最多能睡5人

TOYOTA「全新3排座電動休旅車」亮相前　先投資快充網路做準備

TOYOTA「全新3排座電動休旅車」亮相前　先投資快充網路做準備

MG慶祝「百週年全新車」預告7月發表！雙門美背超帥、超霸氣

MG慶祝「百週年全新車」預告7月發表！雙門美背超帥、超霸氣

福特「全新跨界跑旅」發表！特斯拉Model Y有新對手了　將成Kuga接班人

福特「全新跨界跑旅」發表！特斯拉Model Y有新對手了　將成Kuga接班人

「TOYOTA新長軸Corolla」開賣！空間比Altis更大　折合新台幣62萬

「TOYOTA新長軸Corolla」開賣！空間比Altis更大　折合新台幣62萬

「Mazda CX-50」換上RAV4油電！省油優化40%　折合新台幣110萬

「Mazda CX-50」換上RAV4油電！省油優化40%　折合新台幣110萬

速霸陸「最速WRX」午夜版亮相！670匹、全車碳纖維僅重1120公斤

速霸陸「最速WRX」午夜版亮相！670匹、全車碳纖維僅重1120公斤

ETtoday車雲

發燒話題

Alfa RomeoAlpinaAston MartinAudiBMWBentleyBugattiCadillacChevroletDodgeFerrariFordHondaHummerHyundaiInfinitiIsuzuJaguarKiaKoenigseggLamborghiniLand RoverLexusLuxgenMaseratiMazdaMcLarenMercedes-BenzMiniMitsubishiNissanOpelPaganiPeugeotPorscheRenaultRollsRoyceSeatSkodaSmartSsangYongSubaruSuzukiTeslaToyotaVolkswagenVolvoYAMAHASYMKYMCOPGOAEONKTMTriumphVespaGogoroDucatiMercedes-AMG

熱門快報

限量早鳥禮開搶 馬上登記→

7/27(六)聲林之王先聲奪人表演會，Gail壓軸登場，頂尖大專選手齊聚台北車站，立即登記抽好禮200份！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday車雲粉絲團 | 新聞雲APP下載 | ETtoday新聞雲
我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366