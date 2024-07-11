「新一代MG HS」發表！外觀內裝大升級、全新油電更省油　台灣有待2026年

▲新一代MG HS於英國速度節登場，外觀、內裝、動力都換新。（圖／翻攝自MG）

記者徐煜展／綜合報導

海外MG於台灣時間7月11日正式發表新一代MG HS，全新外觀、內裝升級令人耳目一新，除了有1.5升渦輪外，另帶來電池大升級的1.5升PHEV插電式油電，至於台灣市場規劃上，台灣原廠日前表示明年確定不會導入新HS（連結），必須等到2026年才有進一步消息！

▲新一代MG HS導入與MG3相似的水箱護罩，尺碼放大讓氣勢更威風。

新一代MG HS與集團的榮威RX5共享技術，不過HS在外型上作了不少差異，取自MG3最新家族風格，尺碼長大不少，車長增加26mm、寬增加14mm、軸距增加26mm，來到車長來到4,636mm、車寬1,890mm，軸距為2,750mm，在乘坐空間上有望比上一代更進步。汽油款行李廂空間從先前的463L進步至507L。

▲動力提供1.5升汽油渦輪，以及升級的全新1.5升PHEV油電。

動力除了有原本的1.5升渦輪，搭配7速雙離合變速箱，能繳出170匹馬力，而1.5升PHEV從原本的16.6kWh電池升級加大24.7kWh，綜效馬力預期繳出300匹水準，擁有120km不俗的純電續航力，比上一代的51km大幅進步，至於其他地區還將會推出2.0升渦輪版本。1.5升汽油渦輪開價 24,995英鎊，折合新台幣104萬左右，1.5升PHEV為31,495英鎊，折合新台幣131萬。

▲內裝採用雙12.3吋大螢幕。

內裝配備細節尚未公開，但已知有超大的雙12.3吋螢幕，以12.3吋多媒體結合12.3吋數位儀錶，配有無線手機充電、恆溫空調、Keyless免鑰匙等基本配備，中控設計相較過去簡潔俐落，在置物空間也有所提升，完整的主被動安全防護也沒少，支援全速域ACC、AEB、車道維持、盲點偵測等L2等級的輔助駕駛科技。