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「新一代MG HS」台灣明年發表無望！海外7月見 內外、動力大換新

▲原廠公開新一代MG HS預告，計劃7月中旬發表。（圖／翻攝自MG）

▲海外即將發表新一代MG HS，台灣原廠表示明年確定不會導入。（圖／翻攝自MG、資料照）

記者徐煜展／綜合報導

適逢MG 100週年紀念，台灣、海外都有不少重點車款現身，新一代MG HS海外已確定在7月11日的英國速度節發表，不過台灣原廠最新回應表示，明年已有其他車款規劃，想要看到新一代MG HS，還要再等等！

▲MG HS

▲台灣MG銷售表現亮眼，全台車主累積27,000位。

台灣原廠於7月10日媒體活動中，宣布今年亮眼的銷售表現，台灣MG車主累積將超過27,000位車主，HS擊敗HONDA CR-V、Ford Kuga獲得2024年上半季國產中型休旅冠軍，而小休旅ZS表現也不差，今年上半季拿下國產CUV亞軍。

▲MG4 6月剛上市，掛牌成績出爐，特斯拉雙雄爆發成長，奪下冠亞軍。（圖／翻攝自各車廠、資料照）

▲MG4已在6月份上市，成為今年重點車款，明年將有第4款新車導入。

今年台灣重點車款已導入全新國產MG4電動車，對於明年新車計劃，原廠仍保密到家，並未透露明年第4款新車身分，但可確定的是，海外即將發表的新一代MG HS，並不在台灣明年計劃名單中。

▲原廠公開新一代MG HS預告，計劃7月中旬發表。（圖／翻攝自MG）

▲原廠公開新一代MG HS預告，計劃7月中旬發表。（圖／翻攝自MG）

▲新一代MG HS即將在英國全球首發。

至於海外新一代MG HS發表在即，即將在7月11日的英國速度節登場，目前動向來看，新一代MG HS與集團的榮威RX5相關，除了外觀、內裝大整容外，動力除了有1.5升渦輪，還將擁有更省油的全新1.5升PHEV插電式油電。

►台灣「國產全新7人座MPV」傳9月見！1.5升渦輪有望百萬有找

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►點我聽《尚恩帶你上車》買車開車玩車養車都好聽

 

關鍵字：MGHSHector休旅車跨界SUV渦輪柴油ADASHSMG 7ZS

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