改款「新特斯拉Model Y」現身！外觀、內裝換新　預約明年見

▲特斯拉新Model Y海外開始測試，預計明年發表。（圖／翻攝自《Reddit》）

記者徐煜展／綜合報導

繼日前大陸曝光的新特斯拉Model Y後，其他海外地區首度捕獲到新Model Y測試車，並掌握到Project Juniper內部開發代號，雖然Model Y已在大陸、其他海外地區開始測試，不過日前執行長馬斯克已透露新Model Y今年發表無望，想要看到新Model Y，必須得等到明年了！

▲大陸上海工廠已經曝光無偽裝新Model Y。（圖／翻攝自《Moter.es》）

事實上，海外首度捕獲到新特斯拉Model Y測試車，與日前大陸曝光的新Model Y相符，從改款細節來看，新Model Y方向大致與Model 3相同，保桿線條經過修飾，變得較為簡潔俐落，同時也換上更醒目的頭尾燈組。

▲外觀、內裝動向預計比照新Model 3設計。

Model Y車艙同樣參照Model 3，改款內裝將導入全新方向盤，並取消排檔設計，整合在新的15.4吋中控螢幕中，並增加後座影音螢幕，改款新Model Y預計明年1～2季發表，新Model Y未來售價可能還會有一波漲幅。

馬斯克表示，今年並無新Model Y改款計劃，尤其今年才釋出大幅度的OTA更新，每6個月的重大更新，讓新車隨時保有新鮮感以及戰力，因此改款新Model Y還要再等等。