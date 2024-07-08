「TOYOTA旗艦新房車」現身！空間、帥度更勝Camry　新增2.0升油電

▲改款新TOYOTA Avalon實車曝光。（圖／翻攝自《汽車之家》）

記者徐煜展／綜合報導

大陸7月預計發表的小改款TOYOTA Avalon（亞洲龍）旗艦房車，實車已悄悄在當地道路上被捕獲，新Avalon藉由小改款動刀整容後，視覺看起來比Camry更精緻、更霸氣，還將導入新的2.0升油電作為改款重點！

▲新TOYOTA Avalon採用2種不同外觀，並增加亮眼的新車色。

TOYOTA Avalon無偽裝實車曝光，新車採用2種新造型，分別對應新的2.0升汽油與油電、2.5升油電車型，2.5升油電採用菱格紋的水箱護罩，營照相當高貴、時尚氣息，而2.0升汽油、油電則採用銀色的格柵樣式，與2.5升油電作出明顯造型差異。

新車採用高腰線的設計，帶來更強烈的跑格感，並計劃增加「先鋒灰」、「機能綠」2種新車色，配上19吋動感的鋁圈後，新TOYOTA Avalon一掃過去旗艦房車的老氣感。

▲尺碼空間更勝Camry，導入新的2.0升油電。

TOYOTA Avalon尺碼比台灣熟悉的Camry略大，來到4,990x1,850x1,450mm、軸距2,870mm，此次重點的2.0升油電，乃是採用與Camry相同的第5代油電系統，由代號M20G的自然進氣搭配電動馬達，輸出可達到197匹綜效馬力。