「新一代TOYOTA Camry」大陸大降價20萬！折合新台幣56萬就能入手

▲TOYOTA Camry大陸經銷商再祭出流血價，最高降幅新台幣20萬。（圖／翻攝自TOYOTA）

記者徐煜展／綜合報導

才剛經過當地6月的促銷降價檔期，挽救低迷的房車市場，大陸的TOYOTA Camry又出招了！當地經銷商為了吸客、搶訂單，原售價17.18～25.98萬人民幣的Camry，最低下探12.68萬就能喜提新車，降幅最高達到新台幣20萬之譜。

▲面對當地席捲新能源品牌崛起，讓不少傳統車廠銷售面臨巨大壓力。

由於當地自主品牌崛起，讓更多消費者青睞新能源動力，讓大陸不少合資車廠銷量銳減，買氣低迷的中大型房車市場更加雪上加霜，大陸已有不少經銷商針對TOYOTA Camry私自降價促銷，原本入手價17.18萬（折合新台幣76萬）的2.0升汽油版，北京某豐田經銷商更是一口氣殺到12.68萬人民幣（折合新台幣56萬），價差來到人民幣4.5萬（折合新台幣20萬）。

▲大陸TOYOTA Camry動力選擇豐富，較台灣多出2.0升油電新選項。

台灣市場已在7月4日上市新一代TOYOTA Camry，採進口方式導入，相較大陸市場的2.0升汽油、2.0升油電、2.5升油電3種規格，台灣提供2.0升汽油、2.5升油電2種動力，開價98.5～125萬，接單目前破1000張。