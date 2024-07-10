「新年式Nissan X-Trail」北美預告開賣！1.5升渦輪帥氣特仕車現身

▲北美喜迎新年式Nissan X-Trail，預告推出搶眼的越野特仕車。（圖／翻攝自Nissan）

記者徐煜展／綜合報導

日前北美率先推出小改款Nissan X-Trail，近來宣布新年式即將開賣，同步推出帥氣又搶眼的Rock Creek Edition 越野特仕新車，透過外觀、內裝的特殊設計，打造出與一般款截然不同的風格！

▲新車賦予大量的黑化套件，搭上特殊烤漆與越野戶外套件。

新年式Nissan X-Trail北美將在近期開賣，此回新增加的Rock Creek Edition特仕車額外顯得吸睛，新車賦予大量精心打造的空力套件，換上更霸氣的黑色水箱護罩，前後保桿特別加上紅色飾條點綴，加上車頂的行李架等，營造出強烈的戶外越野粗獷風。

▲車內以熔岩紅配色鋪陳，營造搶眼的視覺對比。

車內也有不少亮點，讓喜愛越野買家方便清潔保養，特別採用防水功能的皮革座椅，而座椅、方向盤、車內縫線都用上呼應外觀主題的熔岩紅配色，不僅提高視覺層次感，也強化不少質感。

動力維持1.5升3缸渦輪引擎，可輸出201匹馬力、31.1公斤米扭力，因應新推出的越野特仕車，原廠增加新的越野模式與360度環景，展現更豐富的越野機能。