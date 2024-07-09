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台灣TOYOTA「身價近300萬休旅」賣光了！經銷端傳大改款今年接棒

▲TOYOTA Land Cruiser Prado 6月掛牌數0，間接表示舊款台灣出清完畢。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲TOYOTA Land Cruiser Prado 6月掛牌數0，間接表示舊款台灣出清完畢。（圖／翻攝自TOYOTA）

記者徐煜展／綜合報導

仍在台灣官網販售的TOYOTA Land Cruiser Prado，是豐田旗下的越野休旅，目前舊款車型仍在台灣官網販售，不過台灣Land Cruiser Prado 5月掛牌數僅有1輛，6月更是直接掛蛋，這代表台灣舊款車型已出清完畢，而經銷端日前就持續有傳言後繼車款Land Cruiser 250將於今年接棒上陣！

▲TOYOTA Land Cruiser Prado 6月掛牌數0，間接表示舊款台灣出清完畢。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲台灣官網仍在售Land Cruiser Prado，不過目前已完售。

TOYOTA Land Cruiser Prado在台灣販售2款車型，售價256、295萬，屬於越野型休旅取向，關於Land Cruiser 250是否來台，台灣和泰對外表示，「將持續觀察台灣市場需求，並與原廠檢討未來產品規劃」，與經銷端傳言有些出入，令人相當好奇後繼車款Land Cruiser 250未來發展。

▲TOYOTA Land Cruiser Prado 6月掛牌數0，間接表示舊款台灣出清完畢。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲Land Cruiser 250在日本人氣高漲，候車期要等上2年。

Land Cruiser 250在海外銷售發燙，在日本更是一單難求，已來到最長2年候車期，該車採用TNGA GA-F平台打造，擁有相當時髦、粗獷的越野顏值，提供2.8升柴油與2.7升汽油渦輪2種動力。

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關鍵字：TOYOTARAV4CrownCentury休旅車HighlanderLand Cruiser Prado

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