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J.D. Power新車可靠性調查「TOYOTA奪回平價品牌冠軍」、各車型曝

▲RAV4、RX 。（圖／翻攝自TOYOTA、Lexus）

▲《J.D. Power》公布2024美國新車可靠性調查，其中Lexus蟬聯豪華品牌第1，而TOYOTA打敗KIA重新奪回平價品牌冠軍。（圖／翻攝自TOYOTA、Lexus、J.D.Power）

記者林鼎智／綜合報導

《J.D. Power》公布2024美國VDS新車可靠度調查（Vehicle Dependability Study），其中TOYOTA從KIA手上奪回平價品牌可靠度冠軍，豪華品牌則由Lexus蟬聯，使豐田集團再度大獲全勝。

該《J.D. Power》新車可靠度調查以30,595名用車超過3年以上的2021年式車主，以「每100輛車故障數（PP100）」做憑據，根據動力、資訊娛樂、駕駛輔助科技、座椅、空調、外觀、內裝、駕駛體驗、控制顯示功能等9大項目、共184個問題進行評比。

▲2024 J.D.Power VDS新車可靠度調查。（圖／翻攝自J.D.Power）

▲J.D.Power可靠性調查共有9大項共184個問題，針對使用3年以上車主進行調查評比。

▲RAV4、RX 。（圖／翻攝自TOYOTA、Lexus）

▲TOYOTA以PP147拿下平價品牌新車可靠度第1。

此次調查，Lexus以每100輛車135個故障率（PP135）成為第一，其中包括ES、IS、NX，RX更獲得不錯成績。而其他豪華品牌中，包括Porsche（PP175）、BMW（PP190）也都在平均水準PP190之上，賓士、Infiniti、Volvo、Audi則都在平均之下。

至於平價品牌方面，則由TOYOTA拿下第1（PP147），是自2017年以來9大項目評分新高，包括4Runner、Camry、Corolla、Tacoma、Tundra都表現出色；第2名則是Buick（PP149），第3名則由Chevrolet（PP174）與MINI（PP174）並列。

▲2024 J.D.Power VDS新車可靠度調查。（圖／翻攝自J.D.Power）

▲2024 J.D.Power VDS新車可靠度調查。（圖／翻攝自J.D.Power）

▲2024 J.D.Power VDS新車可靠度調查。（圖／翻攝自J.D.Power）

▲各級距可靠性最高車型。

▲李雪線上課程。（圖／攝）

關鍵字：汽車J.D.PowerJDPower新車可靠性VDSTOYOTALexusKIA新車品質

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