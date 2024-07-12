TOYOTA入門休旅即將大改款！比Yaris Cross更便宜　油耗有望破30km／L

▲TOYOTA Raize日本傳出正籌備大改款！（圖／翻攝自TOYOTA）

記者徐煜展／綜合報導

定位在Yaris Cross之下的TOYOTA Raize，自2019年發表以來成為日本暢銷小休旅，如今快滿5歲的TOYOTA Raize，傳出將有新一代改款計劃，將導入更省油的新油電系統，繳出優異的超過30km/L平均油耗！

▲TOYOTA Raize將搭最新油電技術，預估油耗將有30km/L以上。

TOYOTA Raize是日本暢銷的入門休旅，在今年5月爆發Daihatsu造假醜聞，一度被迫停售直至今年7月才恢復生產，因此，本次Raize大改款將由TOYOTA接手操刀，不排除從DNGA平台改搭上TNGA。

車長不到4米的TOYOTA Raize，不僅造型吸睛，動力油耗更是消費者重視項目，新一代TOYOTA Raize有望導入歐日規Yaris Cross最新的油電技術，預期比現在的28km/L平均油耗，提升至30km/L以上表現。

▲TOYOTA Raize不再是日本專屬，於2022年進軍菲律賓市場。

值得一提的是，過去TOYOTA Raize動向備受關注，當時還甚至傳出將有登台可能，目TOYOTA Raize已經不是日本專屬，更在2022年於菲律賓發表左駕車型，讓不少台灣車迷許願台灣和泰導入TOYOTA Raize。