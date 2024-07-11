「MG4單馬達入門款」試駕！百萬內更有料　樂趣不輸XPower性能款

▲省下版本價差19萬預算，入門款MG4魅力不輸XPower。（圖／記者徐煜展攝）

記者徐煜展／綜合報導

台灣今年話題國產電動車MG4，日前試過高規雙馬達四驅XPower性能款後（連結），此回來與單馬達後驅的旗艦款相約，單馬達後驅價格親民、百萬有找，用不到XPower 435匹馬力，其實單馬達就相當稱職，不僅配備與高規相當，更展現不輸XPower豐富駕馭樂趣。

▲兩個版本均有專屬的限定車色，鋁圈樣式也有所不同。

台灣MG4提供單馬達後驅、雙馬達四驅XPower兩款車型，售價分別為99.9、118.9萬，在外型配備上差異不大，兩車都各有特色，單馬達後驅擁有專屬的「巴黎橙」車色，而XPower則有限定的「消光銀石綠」，私心而論，個人覺得「巴黎橙」比XPower更好看、更搶眼。

▲鋁圈造型是辨別版本差異最好依據，XPower外觀主要多了曜黑套件與橘色剎車卡鉗飾蓋。

單馬達後驅相較XPower少了曜黑空力套件，兩車均採用235/45R18胎圈規格，不過兩者在鋁圈造型上有所不同，而XPower還擁有顯眼的橘色剎車卡鉗飾蓋，其他外觀配備差異不大，均配有AGS主動式進氣水箱罩、LED頭尾燈等。

▲車內配備差異頗小，主要在座椅的造型呈現風格不同。

在內裝配備上兩車差異就更小，入門款採用織布、皮質混搭的座椅，附有提升層次對比感的藍色車縫線，而XPower則有更帥氣的麂皮跑車座椅，造型、包覆度來說XPower更勝一籌，其他配備都是採用10.25吋螢幕，搭配7吋數位儀錶，具備完整的L2等級輔助駕駛科技。

▲入門款採用織布、皮質混搭座椅，前座電動調整，副駕為手動，支援座椅加熱功能。

▲10.25吋螢幕操作討喜，資訊閱讀豐富、淺顯易懂。

MG4雖然不支援OTA遠端更新，但科技配備已算相當實用，尤其10.25吋螢幕功能相當豐富，支援Apple Carplay等手機連結，而在電池資訊檢視操作比起納智捷n7更簡單明瞭，並且多了電池預熱功能，採用快速充電時可預先開啟，可減少充電時間，相當貼心。

▲全車系都支援手機遠端操作，帶來實用的便利性。

▲兩個版本都採用7吋數位儀錶，能顯示各種駕馭模式、4種不同動態回充模式。

▲兩車採用64kWh電池組，單馬達後驅續航能比XPower跑得更遠。

MG4與納智捷n7同樣與許多充電樁業者合作，打造全台的友善充電環境，MG4採CCS1充電規格、支援V2L外部供電，充電5分鐘可跑100km，10～80%充電約26分鐘，兩車都採用64kWh電池組，單馬達後驅續航力567km略勝於XPower的491km。

▲兩車在性能表現上作出較大差異，XPower並擁有彈射起步模式。

動態表現就是兩個版本個性截然不同地方，單馬達後驅輸出204匹馬力、25.5公斤米扭力，XPower雙馬達四驅來到435匹馬力、61.2公斤米扭力，破百加速成績分別為7.9、3.8秒，XPower還擁有專屬的彈射起步模式。

▲MG4入門款動力仍是相當充沛，雖不及XPower加速猛爆，但已能應付台灣大大小小路段。

MG4單馬達動力回饋上，因應電車特性，起步仍是輕盈、有勁，完全符合一般生活日常代步需求，對比XPower性能款來說，單馬達顯得斯文許多，但能更顧及更多的舒適全面性，對於新手、女性駕駛來說也更容易上手。

▲入門款展現不輸XPower駕駛樂趣，滿載家人行路質感比XPower更舒適。

操控表現上，單馬達同樣給人深刻的印象，單馬達後輪驅動版的操控較為靈活，車身重量分佈相對均衡，加上後輪驅動佈局，使其在彎道中的表現尤為出色。轉向輕盈且精準，且懸吊系統調校較為中性柔軟，能夠有效過濾掉路面上的顛簸，相較於XPower硬朗的懸吊設定，單馬達帶來更滿意的乘坐舒適性。

XPower雙馬達四驅版則在駕駛體驗上更偏向運動、熱情。懸吊系統更為硬朗，支撐性更好，能夠在激烈駕駛時提供更穩定的車身姿態。高速行駛時的穩定性和彎道中的側傾控制都非常出色，較適合那些喜歡熱血山道的駕駛者。

整體來說，MG4單馬達後驅版提供充足的動力，受惠於MG4先天不俗的底盤剛性，論操駕樂趣上，已有XPower 8成水準，且還能顧及更全面的舒適性，作為一輛家庭代步車，入門款表現較為均衡。