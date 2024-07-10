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折合新台幣8284萬起！電動超跑廠Rimac推限量特仕車　慶創立15周年

圖文／7Car 小七車觀點

克羅埃西亞電動汽車品牌 Rimac Automobili 今年迎來創廠 15 週年紀念，日前宣佈將限量生產 9 輛 Nevera 特仕車型，每輛建議售價為 235 萬歐元 (約合新臺幣 8,284 萬元) 起，第一輛車將首度於英國 Goodwood Festival of Speed 上首次亮相。

歡慶創廠 15 週年　Rimac 推出 Nevera 15th Anniversary Edition

目前官方所釋出的第一輛車，上半身採用金銅色消光烤漆，下半部則為外露的黑色碳纖維材質，象徵電路板的塗裝貫穿車頂，同時踏上獨特的雙色多輻式輪圈，另外在前葉子鈑上更享有 15 週年紀念字樣銘牌。內裝方面，車主可選擇大膽的黑色或純白色鋪陳，座椅採用對比鮮明的銅色皮革，頭枕和車門板上印有“15”字樣，在座椅中央更擁有 2009-2024 字樣。

歡慶創廠 15 週年　Rimac 推出 Nevera 15th Anniversary Edition

歡慶創廠 15 週年　Rimac 推出 Nevera 15th Anniversary Edition

歡慶創廠 15 週年　Rimac 推出 Nevera 15th Anniversary Edition

歡慶創廠 15 週年　Rimac 推出 Nevera 15th Anniversary Edition

歡慶創廠 15 週年　Rimac 推出 Nevera 15th Anniversary Edition

歡慶創廠 15 週年　Rimac 推出 Nevera 15th Anniversary Edition

Rimac Nevera 在四輪上分別單獨配置電動馬達，合計共可產生 1,914 PS 最大綜效馬力及 2,360 Nm 峰值扭力，搭配上 120kWh 電池組，在 WLTP 測試標準下擁有約 490km 最大續航里程，0-60mph 加速時間為 1.74 秒，最高極速更可達 412km/h。該車於 2023 年 8 月更在德國紐柏林賽道上創下 7 分 05.298 秒的紀錄，成為最速量產電動車。

歡慶創廠 15 週年　Rimac 推出 Nevera 15th Anniversary Edition

歡慶創廠 15 週年　Rimac 推出 Nevera 15th Anniversary Edition

歡慶創廠 15 週年　Rimac 推出 Nevera 15th Anniversary Edition

歡慶創廠 15 週年　Rimac 推出 Nevera 15th Anniversary Edition

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歡慶創廠 15 週年　Rimac 推出 Nevera 15th Anniversary Edition

歡慶創廠 15 週年　Rimac 推出 Nevera 15th Anniversary Edition

Rimac 是一家因具有傑出電動車技術而迅速崛起的公司，並以此聞名，集團旗下的子公司 Rimac Technology 專注於研發與生產高性能電動車零件，例如電池與電子傳動軸。2021 年 11 月，Porsche 與 Rimac 確定 Rimac 超跑部門 Rimac Automobili 與 Bugatti 之間的合資關係，在新公司的組織架構下，Bugatti 與 Rimac Automobili 仍將以獨立的品牌與汽車製造商持續經營發展。

歡慶創廠 15 週年　Rimac 推出 Nevera 15th Anniversary Edition

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※本文由7car 小七車觀點授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：小七車觀點RimacNevera超跑電動汽車新車電動車限量特仕版克羅埃西亞

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