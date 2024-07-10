折合新台幣8284萬起！電動超跑廠Rimac推限量特仕車　慶創立15周年

圖文／7Car 小七車觀點

克羅埃西亞電動汽車品牌 Rimac Automobili 今年迎來創廠 15 週年紀念，日前宣佈將限量生產 9 輛 Nevera 特仕車型，每輛建議售價為 235 萬歐元 (約合新臺幣 8,284 萬元) 起，第一輛車將首度於英國 Goodwood Festival of Speed 上首次亮相。

目前官方所釋出的第一輛車，上半身採用金銅色消光烤漆，下半部則為外露的黑色碳纖維材質，象徵電路板的塗裝貫穿車頂，同時踏上獨特的雙色多輻式輪圈，另外在前葉子鈑上更享有 15 週年紀念字樣銘牌。內裝方面，車主可選擇大膽的黑色或純白色鋪陳，座椅採用對比鮮明的銅色皮革，頭枕和車門板上印有“15”字樣，在座椅中央更擁有 2009-2024 字樣。

Rimac Nevera 在四輪上分別單獨配置電動馬達，合計共可產生 1,914 PS 最大綜效馬力及 2,360 Nm 峰值扭力，搭配上 120kWh 電池組，在 WLTP 測試標準下擁有約 490km 最大續航里程，0-60mph 加速時間為 1.74 秒，最高極速更可達 412km/h。該車於 2023 年 8 月更在德國紐柏林賽道上創下 7 分 05.298 秒的紀錄，成為最速量產電動車。

Rimac 是一家因具有傑出電動車技術而迅速崛起的公司，並以此聞名，集團旗下的子公司 Rimac Technology 專注於研發與生產高性能電動車零件，例如電池與電子傳動軸。2021 年 11 月，Porsche 與 Rimac 確定 Rimac 超跑部門 Rimac Automobili 與 Bugatti 之間的合資關係，在新公司的組織架構下，Bugatti 與 Rimac Automobili 仍將以獨立的品牌與汽車製造商持續經營發展。