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速霸陸「最速WRX」午夜版亮相！670匹、全車碳纖維僅重1120公斤

▲速霸陸WRX Project Midnight 。（圖／翻攝自Subaru）

▲速霸陸推出「最速WRX」WRX Project Midnight，該車將在古德伍德速度節首演，具有670匹最大馬力 。（圖／翻攝自Subaru，以下同）

記者林鼎智／綜合報導

在一連串預告後，速霸陸（Subaru）原廠推出一項新的性能項目WRX Project Midnight，這也是目前最強、最快的WRX賽車，具有最大馬力670匹、車重僅1,120公斤，預計在古德伍德速度節上亮相。

WRX Project Midnight腹內同樣搭載2.0升水平對臥4缸引擎，具有670匹／94公斤米扭力，高轉紅線區可達9,500rpm，並且搭配18吋輪圈（寬280mm）。這輛「最速WRX」在全車使用碳纖維材質下，車重僅1,120公斤，比一般WRX還輕了454公斤。

▲速霸陸WRX Project Midnight 。（圖／翻攝自Subaru）

▲速霸陸WRX Project Midnight 。（圖／翻攝自Subaru）

▲WRX Project Midnight全車採碳纖維材質，車重僅1,120公斤，比一般WRX還輕了454公斤。

據駕駛WRX Project Midnight的車手Scott Speed表示，這輛野獸具有越野拉力賽的血統，但更寬的輪胎、輪距與設定也讓它擁有出色抓地力，是一輛終極駕駛機器。

唯一可惜的是，WRX Project Midnight並不會有量產的計畫，也沒有提供類似的產品，僅會在7／11開幕的古德伍德速度節上亮相。

▲速霸陸WRX Project Midnight 。（圖／翻攝自Subaru）

▲可惜速霸陸並無WRX Project Midnight的市售計畫。

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關鍵字：汽車房車4門速霸陸SubaruWRX古德伍德速度節碳纖維水平對臥輕量

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