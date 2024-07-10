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「TOYOTA新長軸Corolla」開賣！空間比Altis更大　折合新台幣62萬

▲廣汽豐田推出新年式TOYOTA Levin GT，提供2.0升汽油、油電雙動力。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲廣汽豐田推出新年式TOYOTA Levin GT，提供2.0升汽油、油電雙動力。（圖／翻攝自TOYOTA）

記者徐煜展／綜合報導

介於Corolla、Camry之間，廣汽豐田推出新年式Levin GT（大陸稱凌尚），提供2.0升汽油、2.0升油電，不僅空間比Altis更大，用料也更豪華，折合新台幣62萬起！

▲廣汽豐田推出新年式TOYOTA Levin GT，提供2.0升汽油、油電雙動力。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲新年式TOYOTA Levin GT，推出6款車型。

廣汽豐田旗下的Levin GT，以Corolla為基礎打造而成長軸版，建構在TNGA-C平台，尺碼擁有4,695×1,780×1,435mm長寬高、軸距為2,750mm，後座腿部空間來到980mm，主打比Corolla更寬敞的車室空間，而一汽豐田亦有Levin GT雙生車，稱為Allion（亞洲獅）。

▲廣汽豐田推出新年式TOYOTA Levin GT，提供2.0升汽油、油電雙動力。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲新年式Levin GT油電升級第5代THS系統。

新年式Levin GT外型、配備大致不變，重點在2.0升油電升級第5代油電系統，綜效馬力來到195匹，繳出亮眼的24.5km/L平均油耗，2.0升汽油開價13.98～15.88萬人民幣，折合新台幣62～71萬；2.0升新油電開價14.98～16.98萬人民幣，折合新台幣67～76萬。

▲廣汽豐田推出新年式TOYOTA Levin GT，提供2.0升汽油、油電雙動力。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲配備比起台灣Altis相對豐富，空間也出色不少。

全車系都搭載10.25吋多媒體螢幕，入門款採用7吋數位儀錶、高階款升級至12.3吋。在原有的TSS安全防護，強化雷達、鏡頭感知，偵測車輛、行人騎士變得更靈敏。

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►點我聽《尚恩帶你上車》買車開車玩車養車都好聽

 

關鍵字：TOYOTAALTISCamryCorollaTNGA房車Corolla CrossLevin GT

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