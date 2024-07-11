「Mazda CX-50」換上RAV4油電！省油優化40%　折合新台幣110萬

▲北美推出新年式Mazda CX-50，搭上TOYOTA RAV4的2.5升油電。（圖／翻攝自Mazda）

記者徐煜展／綜合報導

有緊密合作關係的Mazda與TOYOTA，日前在北美新年式的CX-50，驚喜帶來CX-50 Hybrid油電休旅，其不意外動力架構就是來自TOYOTA RAV4的2.5升油電，比起純燃油動力，省油節能進步40%之多！

▲新年式CX-50新增2.5升油電，比過去的2.5升自然進氣競爭力多了不少。

雖然官方並未詳述CX-50 Hybrid動力技術，但很明顯的就是來自TOYOTA RAV4，繳出219匹綜效馬力、22.5公斤米扭力，具備四驅系統，官方表示比起之前的2.5升自然進氣引擎，新的油電加入後，油耗改善40%，平均油耗來到16.2km/L。

▲油電有專屬的銘牌與鋁圈，提供3種等級。

外型上，CX-50 Hybrid外型與燃油車大同小異，前葉子板多了專屬的油電銘牌來彰顯身分，並有專屬的17、19吋鋁圈可選擇，CX-50 Hybrid提供3種車型，美金開價33,970～40,050元，折合新台幣110～130萬。

新年式CX-50車內鋪陳大致不變，油電車型可選擇質感加分的真皮紅色座椅，並新增Alexa語音服務，針對前方防碰撞系統作升級，讓系統辨別行人、騎士等更聰明。