福特「全新跨界跑旅」發表！特斯拉Model Y有新對手了　將成Kuga接班人

▲福特發表全新跨界跑旅電動車，與福斯ID.5為雙生親戚車。（圖／翻攝自福特）

記者徐煜展／綜合報導

海外福特發表全新的跑旅電動車，是繼Explorer EV後，與福斯合作的第2款電動車，全新跑旅以經典的Capri作為新車命名，對手鎖定電動休旅霸主特斯拉Model Y而來，未來不排除來補上即將停產Kuga的銷售戰略位置。

▲福特全新休旅命名來自1969年的Capri，用來傳承致敬經典。

福特Explorer EV與福斯ID.4為雙生兄弟車，而Capri則來自福斯ID.5，兩車都以相當帥氣的跑旅呈現。福特Capri尺碼4,634x1,872x1,626mm、軸距2,767mm，行李廂容積基本572L，座椅傾倒後可達到1,510L。

▲Capri最大續航力627km，支援185kW高功率充電，10～80%充電26分鐘內達成。

新車賦予搶眼的美背線條，前後燈組炯炯有神，視覺辨識度極高，外型與Explorer EV作了不少差異，動力提供77kWh、79kWh電池組，分別對應單馬達後驅與雙馬達四驅，馬力為286匹、340匹，後驅續航力627km，雙馬達四驅來到592km。

車內配置就與Explorer EV大同小異，採5.3吋數位儀錶，搭配直列的14.6吋多媒體螢幕，具備無線手機充電、雙區恆溫空調、Apple Carplay與Android Auto手機連結，當然招牌的主被動安全防護也沒少。