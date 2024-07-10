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「新一代Suzuki Swift」試駕！操控樂趣多、省油省稅進口視覺系小鋼炮

▲大改款Suzuki Swift保有十足的操控樂趣，省油、省稅首購族新選擇。（圖／記者徐煜展攝）

▲大改款Suzuki Swift保有十足的操控樂趣，省油、省稅首購族新選擇。（圖／記者徐煜展攝）

記者徐煜展／綜合報導

自1983年首次亮相以來，Suzuki Swift 一直以其靈活的操控性、優秀的燃油經濟性和年輕動感的設計，贏得了全球消費者的喜愛。如今，第4代大改款 Suzuki Swift 以全新外觀、內裝以及動力系統，於台灣正式登場，不僅造型有型，更搭載台灣消費者熱衷的小排氣量引擎，省油、省稅金值得首購族一看！

▲大改款Suzuki Swift保有十足的操控樂趣，省油、省稅首購族新選擇。（圖／記者徐煜展攝）

▲大改款Suzuki Swift保有十足的操控樂趣，省油、省稅首購族新選擇。（圖／記者徐煜展攝）

▲新一代車型提供4種基本車色，還能選擇活潑的雙色車頂塗裝。

新一代 Swift 在外觀上進行了大膽的改變。前臉設計更具侵略性，蜂巢水箱護罩，搭配精緻的黑色烤漆，使車頭看起來更加精緻且富有動感。車身線條流暢，充滿動感，並且新增了多種鮮豔的車身顏色供消費者選擇，滿足年輕一代的個性需求。

▲大改款Suzuki Swift保有十足的操控樂趣，省油、省稅首購族新選擇。（圖／記者徐煜展攝）

▲大改款Suzuki Swift保有十足的操控樂趣，省油、省稅首購族新選擇。（圖／記者徐煜展攝）

▲新一代取消過去特色的隱藏把手，車尾採用燻黑飾條點綴的LED尾燈。

▲大改款Suzuki Swift保有十足的操控樂趣，省油、省稅首購族新選擇。（圖／記者徐煜展攝）

▲胎圈採用16吋普利司通節能胎，剎車為前碟後鼓配置。

新一代車型在尺碼沒有太大變化，依舊維持那種小巧靈活特點，車長稍微增加來到3.8米、軸距維持2.4米左右。新車提供4種車色（白、銀、藍、橘），也可選擇2種雙色塗裝，唯一比較可惜的是，新一代Swift取消過去特色的後車門隱藏把手。

▲大改款Suzuki Swift保有十足的操控樂趣，省油、省稅首購族新選擇。（圖／記者徐煜展攝）

▲車內換上更大尺寸的新多媒體螢幕，具備完整的主被動安全防護。

內裝部分，新 Swift 採用簡約且科技感十足的設計風格，相較過去的7吋螢幕，新一代換上更討喜的9吋樣式，支援Apple CarPlay 和 Android Auto連結，操作便捷且實用。

▲大改款Suzuki Swift保有十足的操控樂趣，省油、省稅首購族新選擇。（圖／記者徐煜展攝）

▲大改款Suzuki Swift保有十足的操控樂趣，省油、省稅首購族新選擇。（圖／記者徐煜展攝）

▲全新螢幕支援手機娛樂連結，可惜倒車顯影畫質還有進步空間。

▲大改款Suzuki Swift保有十足的操控樂趣，省油、省稅首購族新選擇。（圖／記者徐煜展攝）

▲大改款Suzuki Swift保有十足的操控樂趣，省油、省稅首購族新選擇。（圖／記者徐煜展攝）

▲台灣並未配置日規的電子手剎車，是美中不足的小遺憾。

比較可惜的地方，台灣取消日規配置的電子手剎車，採傳統手剎車拉柄，而且儀錶維持傳統的雙環造型，並無數位儀錶，不過新一代車型在用料細節算是相當用心，比較沒有上一代車型稍微沉重的塑料感。

▲大改款Suzuki Swift保有十足的操控樂趣，省油、省稅首購族新選擇。（圖／記者徐煜展攝）

▲大改款Suzuki Swift保有十足的操控樂趣，省油、省稅首購族新選擇。（圖／記者徐煜展攝）

▲織布座椅為手動調整，有加熱功能，但無電動調整。

座椅造型一般，可惜沒有電動調整與皮質座椅，織布的材質，夏天會比較有悶熱感，至於後座表現，跟上一代車型差不多，不到寬敞但也算夠用，可惜還是沒有後坐出風口與中央扶手。

▲大改款Suzuki Swift保有十足的操控樂趣，省油、省稅首購族新選擇。（圖／記者徐煜展攝）

▲大改款Suzuki Swift保有十足的操控樂趣，省油、省稅首購族新選擇。（圖／記者徐煜展攝）

▲安全防護誠意十足，給好給滿。

安全配備誠意十足，採用Suzuki Safety Support駕駛輔助系統，整合全速域ACC、AEB緊急剎車輔助、盲點偵測、RCTA後方來車警示，雖然車道維持未達全速域，但仍算是L2等級的輔助駕駛，跟車距離相較過去從原本的3段增加到4段，實際使用起來，車速、車距掌控，新一代車型讓人放心。

▲大改款Suzuki Swift保有十足的操控樂趣，省油、省稅首購族新選擇。（圖／記者徐煜展攝）

▲大改款Suzuki Swift保有十足的操控樂趣，省油、省稅首購族新選擇。（圖／記者徐煜展攝）

▲動力換上全新的3缸引擎，省油節能效率更出色。

第4代 Swift 搭載了一台1.2升自然進氣引擎，相較上一代1.2升排氣量不變，但從原本的4缸換成更具輕量化的3缸設定，並結合了12V輕油電系統。繳出82匹馬力、11公斤米扭力，平均油耗從過去22.3km/L進步到24.5km/L。

這套系統不僅提升了燃油效率，同時也改善了起步和加速的平順性。在試駕過程中，這套動力系統表現得相當出色，起步迅速，一般道路加速過程平順且有力，但畢竟僅有82匹馬力，在陡坡路段或滿載時，動力會顯得乏力一些，但好在能利用換檔撥片或手動降檔來給予即時的動力輸出。

▲大改款Suzuki Swift保有十足的操控樂趣，省油、省稅首購族新選擇。（圖／記者徐煜展攝）

▲大改款Suzuki Swift保有十足的操控樂趣，省油、省稅首購族新選擇。（圖／記者徐煜展攝）

▲新一代用上過去Swift Sport不少操控底盤好料，下坡路段給予豐富的駕馭樂趣。

上坡路段稍微吃力一些，但下坡就是Swift展示魅力的最佳舞台，新一代Swift底盤懸吊用上過去Swift Sport底盤調校，營造更俐落的操控身手，論運動操駕感來說，在同級算是超出水準演出，懸吊系統經過重新調校，既保證了良好的操控性，也提供了相對舒適的乘坐體驗。在試駕過程中，新 Swift 的操控性能給人留下了深刻的印象，無論是快速駕駛還是日常代步，均能帶來愉悅的駕駛體驗。

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關鍵字：SUZUKIBalenoBaleno Cross跨界休旅SUVSwift

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