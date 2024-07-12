ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
ETtoday車雲粉絲團

限量900台！Suzuki「Jimny特仕版」德國登場　水泥灰＋專屬配件超帥

圖文／7Car 小七車觀點

Suzuki 近日於德國市場宣布推出 Jimny Horizon 特別版車型，將以限量 900 台的方式販售，建議售價為 32,340 歐元起，而 Jimny 車系在德國市場的起售價則為 29,490 歐元。

▲Suzuki 於德國市場宣布推出 Jimny Horizon 特別版車型。

此次登場的 Suzuki Jimny Horizon 配有專屬的外觀套件，包含車頭的中央蜂巢式水箱護罩，內部還有白色 Suzuki 字樣的復古風格造型，保險桿底部新增鋁合金防滑板，車側還有相呼應的側裙以及 Suzuki 品牌字樣備胎蓋。此外，原廠出廠時還特別提供專用擋泥板，與黑色鋼圈相互搭配。

Jimny Horizon 特別版車型僅提供灰色塗裝，搭配車身的黑色彩繪貼紙。另外原廠也提供一組可拆卸拖車掛鉤，適合想要在郊外進行探險的車主。

Suzuki Jimny 目前在歐洲市場僅提供雙人輕型商用車型，移除原本可折疊式的後座，讓後艙空間提高到 863L，同時換上新設計的耐重底板。且降低底板位置，能爭取額外的 33L 空間。為對應載貨用途，載貨空間與座椅中間還新增了一組鐵架，防止車輛移動時貨物因慣性向前滑移至乘坐空間，保護乘客的安全。

動力表現上，Jimny 在歐洲市場配備 K15B 1.5L 自然進氣引擎搭配 5 速手排變速箱，最大馬力 102ps / 6,000rpm、最大扭力 13.3kgm / 4,000rpm。車輛總重為 1,435kg，淨重為 1,090kg，載重量換算下來約 345 公斤。

此次登場的 Jimny Horizon 特別版無疑是為了告別燃油車市場所推出的車型，目前已經確認原廠將推出純電 Jimny，預期將保有梯形框架結構以及與燃油車型相仿的外觀和內裝設計，預計最快將於 2030 年之前上市。

►看好車是種享受，全都在ETtoday新聞雲App

※更多精彩報導，詳見《7car 小七車觀點

※本文由7car 小七車觀點授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：小七車觀點SuzukiJimnyHorizon越野特仕版汽車新車

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday車雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

買22包送22包 萬歲牌補鈣超值組 少量現貨到

推薦閱讀

98.5萬起！TOYOTA「大改款Camry」上市　累積訂單已破1000張

98.5萬起！TOYOTA「大改款Camry」上市　累積訂單已破1000張

光陽Ionex電動機車推「0元交車＋12個月騎免錢」帶身分證就能牽新車

光陽Ionex電動機車推「0元交車＋12個月騎免錢」帶身分證就能牽新車

台灣6月新車銷量「特斯拉大爆發奪2＆4名」n7持續破千火力不停歇

台灣6月新車銷量「特斯拉大爆發奪2＆4名」n7持續破千火力不停歇

電動卡車誕生地「FUSO川崎K1工廠參訪」！高品質＋碳中和關鍵解密

電動卡車誕生地「FUSO川崎K1工廠參訪」！高品質＋碳中和關鍵解密

159.8萬起！杜卡迪「V4休旅＆惡魔重機」登台　預計8月起交車

159.8萬起！杜卡迪「V4休旅＆惡魔重機」登台　預計8月起交車

德國馬牌「全新性能街胎」台灣開賣！專為亞太區車主量身打造

德國馬牌「全新性能街胎」台灣開賣！專為亞太區車主量身打造

最新文章

Genesis首款性能電動車確定上市2024-07-12

速霸陸「新年式BRZ」日規改款2024-07-12

限量900台Suzuki Jimny特仕版德登場2024-07-12

KIA「新電動MPV」量產測試2024-07-12

賓士603匹AMG GT63 Pro亮相2024-07-12

24.8萬起三陽黃牌跨界ADXTG開賣2024-07-12

保時捷1-6月全球賣出155945輛2024-07-12

「TOYOTA入門休旅」即將大改款2024-07-12

TOYOTA投資快充網路為新車做準備2024-07-11

382萬起Sunlight自走露營車登台2024-07-11

熱門文章

「TOYOTA入門休旅」即將大改款2024-07-12

「新一代MG HS」發表！全新油電更省油2024-07-11

TOYOTA投資快充網路為新車做準備2024-07-11

382萬起Sunlight自走露營車登台2024-07-11

24.8萬起三陽黃牌跨界ADXTG開賣2024-07-12

「Mazda CX-50」換上RAV4油電2024-07-11

MG慶祝「百週年全新車」預告發表2024-07-11

福特「全新跨界跑旅」發表2024-07-11

「TOYOTA新長軸Corolla」開賣2024-07-10

台灣福特Focus超值專案74.9萬起2024-07-11

相關新聞

KIA「新電動MPV」PV5量產測試！3版本、可切換車身明年上市

KIA「新電動MPV」PV5量產測試！3版本、可切換車身明年上市

603匹！賓士「AMG GT63 Pro」亮相　強化賽道性能、標配後輪轉向

603匹！賓士「AMG GT63 Pro」亮相　強化賽道性能、標配後輪轉向

24.8萬起！三陽「黃牌跨界大羊ADXTG」開賣　現折3萬＋30期0利率

24.8萬起！三陽「黃牌跨界大羊ADXTG」開賣　現折3萬＋30期0利率

保時捷1-6月全球賣出155945輛！大陸銳減1.4萬輛衰退-33％最多

保時捷1-6月全球賣出155945輛！大陸銳減1.4萬輛衰退-33％最多

TOYOTA「全新3排座電動休旅車」亮相前　先投資快充網路做準備

TOYOTA「全新3排座電動休旅車」亮相前　先投資快充網路做準備

讀者迴響

熱門文章

TOYOTA入門休旅即將大改款！比Yaris Cross更便宜　油耗有望破30km／L

TOYOTA入門休旅即將大改款！比Yaris Cross更便宜　油耗有望破30km／L

「新一代MG HS」發表！外觀內裝大升級、全新油電更省油　台灣有待2026年

「新一代MG HS」發表！外觀內裝大升級、全新油電更省油　台灣有待2026年

TOYOTA「全新3排座電動休旅車」亮相前　先投資快充網路做準備

TOYOTA「全新3排座電動休旅車」亮相前　先投資快充網路做準備

382萬起！Sunlight自走式露營車導入台灣　3款式最多能睡5人

382萬起！Sunlight自走式露營車導入台灣　3款式最多能睡5人

24.8萬起！三陽「黃牌跨界大羊ADXTG」開賣　現折3萬＋30期0利率

24.8萬起！三陽「黃牌跨界大羊ADXTG」開賣　現折3萬＋30期0利率

「Mazda CX-50」換上RAV4油電！省油優化40%　折合新台幣110萬

「Mazda CX-50」換上RAV4油電！省油優化40%　折合新台幣110萬

MG慶祝「百週年全新車」預告7月發表！雙門美背超帥、超霸氣

MG慶祝「百週年全新車」預告7月發表！雙門美背超帥、超霸氣

福特「全新跨界跑旅」發表！特斯拉Model Y有新對手了　將成Kuga接班人

福特「全新跨界跑旅」發表！特斯拉Model Y有新對手了　將成Kuga接班人

ETtoday車雲

發燒話題

Alfa RomeoAlpinaAston MartinAudiBMWBentleyBugattiCadillacChevroletDodgeFerrariFordHondaHummerHyundaiInfinitiIsuzuJaguarKiaKoenigseggLamborghiniLand RoverLexusLuxgenMaseratiMazdaMcLarenMercedes-BenzMiniMitsubishiNissanOpelPaganiPeugeotPorscheRenaultRollsRoyceSeatSkodaSmartSsangYongSubaruSuzukiTeslaToyotaVolkswagenVolvoYAMAHASYMKYMCOPGOAEONKTMTriumphVespaGogoroDucatiMercedes-AMG

熱門快報

限量早鳥禮開搶 馬上登記→

7/27(六)聲林之王先聲奪人表演會，Gail壓軸登場，頂尖大專選手齊聚台北車站，立即登記抽好禮200份！

男性更年期用甜點撫慰心靈

「文里補習班」開課！蔣偉文+劉怡里教你做「電鍋巧克力蛋糕」，輕鬆蒸出甜蜜幸福感

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

ETtoday車雲粉絲團 | 新聞雲APP下載 | ETtoday新聞雲
我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366