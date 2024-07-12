限量900台！Suzuki「Jimny特仕版」德國登場　水泥灰＋專屬配件超帥

圖文／7Car 小七車觀點

Suzuki 近日於德國市場宣布推出 Jimny Horizon 特別版車型，將以限量 900 台的方式販售，建議售價為 32,340 歐元起，而 Jimny 車系在德國市場的起售價則為 29,490 歐元。

▲Suzuki 於德國市場宣布推出 Jimny Horizon 特別版車型。

此次登場的 Suzuki Jimny Horizon 配有專屬的外觀套件，包含車頭的中央蜂巢式水箱護罩，內部還有白色 Suzuki 字樣的復古風格造型，保險桿底部新增鋁合金防滑板，車側還有相呼應的側裙以及 Suzuki 品牌字樣備胎蓋。此外，原廠出廠時還特別提供專用擋泥板，與黑色鋼圈相互搭配。

Jimny Horizon 特別版車型僅提供灰色塗裝，搭配車身的黑色彩繪貼紙。另外原廠也提供一組可拆卸拖車掛鉤，適合想要在郊外進行探險的車主。

Suzuki Jimny 目前在歐洲市場僅提供雙人輕型商用車型，移除原本可折疊式的後座，讓後艙空間提高到 863L，同時換上新設計的耐重底板。且降低底板位置，能爭取額外的 33L 空間。為對應載貨用途，載貨空間與座椅中間還新增了一組鐵架，防止車輛移動時貨物因慣性向前滑移至乘坐空間，保護乘客的安全。

動力表現上，Jimny 在歐洲市場配備 K15B 1.5L 自然進氣引擎搭配 5 速手排變速箱，最大馬力 102ps / 6,000rpm、最大扭力 13.3kgm / 4,000rpm。車輛總重為 1,435kg，淨重為 1,090kg，載重量換算下來約 345 公斤。

此次登場的 Jimny Horizon 特別版無疑是為了告別燃油車市場所推出的車型，目前已經確認原廠將推出純電 Jimny，預期將保有梯形框架結構以及與燃油車型相仿的外觀和內裝設計，預計最快將於 2030 年之前上市。