24.8萬起！三陽「黃牌跨界大羊ADXTG」開賣　現折3萬＋30期0利率

▲SYM三陽推出全新ADXTG跨界大羊，並開出24.8萬起的建議售價。（圖／記者張慶輝攝，以下同）

記者張慶輝／苗栗報導

SYM三陽今（12）日正式在台發表全新ADXTG黃牌跨界速克達大羊，並為其開出24.8萬起的建議售價，而且8／30前可享三陽購車補助金3萬元（直扣），以及30期分期0利率；作為品牌首款全新級距作品，ADXTG先前已在2023年EICMA米蘭車展首次與全球車迷見面，這回終於帶來正式量產市售版本。

近年三陽的新車多以「仿生」作為設計發想，ADXTG也不例外，其靈感來自於「劍齒虎」，從車頭燈具形似獠牙般的霸氣面貌就能明顯看出，高聳車尾則是模擬蓄勢待發、追擊獵物的動感姿態，車身則以多種材質與顏色，堆砌出別具層次感的視覺效果。

繼Maxsym TL後，ADXTG是三陽第2款採用固鎖式引擎的大羊車款，不過並非直接流用，而是針對跨界越野需求，開發了全新的399c.c.單缸水冷AAE自適應引擎，可輸出35匹馬力與3.8公斤米扭力，內部配置有雙平衡軸、雙機油泵、雙閥式節溫器、Hyper VVS可變汽門系統等科技，使其能帶來低震動、更好的動力輸出曲線，同時在各種坡度的路面上，引擎都能有穩定的潤滑效果，動力則是透過濕式多板離合器與鍊條傳遞至後輪。