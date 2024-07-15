最多降16萬、88.8萬起！台灣福斯Tiguan等「主力4款休旅」都降價

▲台灣福斯旗下4款休旅降價拚買氣！（圖／翻攝自福斯）

記者徐煜展／綜合報導

台灣福斯針對旗下4款休旅陣容降價，包含入門的T-Cross、T-Roc，甚至主力的Tiguan、Tiguan Allspace都享有優惠，又以Tiguan降幅最多達到16萬！

▲入門T-Cross、T-Roc休旅降幅最高6萬。

在入門改款新T-Cross休旅上，原售價94.8～112.8萬3款車型，在7月31日完成領牌者，全車系享限時6萬折價，來到88.8～112.8萬。

T-Roc標準3款車型原售價121.8～156.8萬，同樣在7月31日領牌，享5萬降價來到116.8～151.8萬，就連性能最強的T-Roc R休旅也享有福利，原售價194.8萬來到189.8萬。

▲Tiguan降幅最多來到16萬，7人座Tiguan Allspace也祭出優惠。

Tiguan中型休旅降價最有感，入門受訂生產122.8萬售價不變，不過第2階主力的280 TSI Elegance Premium車型，原售價145.8萬，一口氣降16萬來到129.8萬，據傳新一代Tiguan將在明年登台，此現行款降價有感，想要入手最划算的Tiguan可要趁早了！

7人座Tiguan Allspace全車系降5萬，原售價168.8～210.8萬，最新優惠來到163.8～205.8萬，由於新一代Tiguan並未提供7人座Allspace，想要7人座的Tiguan消費者，手腳也要加快了。