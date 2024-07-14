Lexus美國2024上半年銷量創紀錄「成長11.9%」！共賣出16.7萬新車

圖文／7Car 小七車觀點

Lexus USA 近日宣布在美國市場創下有史以來最優異的上半年銷量成績，2024 年 1 月至 6 月期間成為品牌成立 35 年來最成功的時期。今年前六個月的銷售量比 2023 年同期增加 11.9%，交車量從 149,412 輛提升至 167,412 輛。

▲Lexus USA 宣布 2024 上半年銷量創下品牌紀錄。

其中在 SUV 產品線方面成長 15.7%，而品牌最暢銷的 RX 車系雖然下滑了 4.2%，只有約 54,955 輛的表現，但今年為止真正的增長表現則來自於電動車 (包含 EV、Hybrid、PHEV ) 的銷量，總計成長 46.5%，佔據整個 Lexus 品牌 6 個月總銷量的 36.5%。

仔細觀察官方公布的數據可以發現，除了 Lexus 品牌整體的銷售和電動車交車量創下紀錄之外，多款車型也達到了新的里程碑。 NX 車系無論在內燃引擎、混合動力和插電式混合動力都是有史以來最高，而 RX Hybrid、PHEV，以及 RZ 車系 (5,639 輛) 亦均創下最佳紀錄。另外在 TX 車系方面其雖然同樣取得了有史以來最好的成績，但考量到 TX 車系於去年秋季才登場，相較之下自然是創下紀錄。

可惜的是，目前 Lexus 在北美市場尺寸最小、最經濟的 UX 車系其今年上半年銷量下降 21%，僅有 6,802 輛的表現，單月份方面對比 2023 年 6 月同樣下降 29.1%，僅交出 718 輛。

至於在房車產品線方面，ES 車系上半年銷量成長 1.2% ，交出 19,558 輛，而 LS 車系交車量幾乎持平（成長 0.2%，1,214 輛），IS 車系則下降 8.7% 來到 10,149 輛。雙門跑車 RC 車系銷量成長 11.8% (941 輛)，而 LC 車系銷量亦成長 17.1%，總計有 966 名新車主。