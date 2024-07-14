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飛雅特500超可愛小車「迎來67歲生日」！擠身歐洲4大經典國民車

圖文／7Car 小七車觀點 

Stellantis 旗下義大利品牌 Fiat 來說，每年的 7 月 4 日可是非常重要的日子，因為該日代表著旗下經典車型 500 的誕生。近日 (07/04) Fiat 於官方網站宣布 Fiat 500 自 1957 年 7 月 4 日亮相至今已正式屆滿 67 週年，同時更於官方 Youtube 發布了一部慶祝 Fiat 500 的影片，為該車準備了一系列慶生活動。

在過去精華的 67 年歲月當中，Fiat 500 共歷經了三個世代的演變，第一代車型於 1957 年正式問世，該車型的誕生是因應當時剛被第二次大戰所摧殘的歐洲，設計理念參考當時來自德國的 Volkswagen Bettle，搭載 479cc 雙缸引擎的 Nuova 500，以圓潤、俏皮以及時尚的姿態聞名，定位上屬於緊湊型低價平民車款，在戰後迅速成為義大利經濟復甦的基石，並與 Citroën 2CV、Mini 和 Volkswagen Beetle 並列為四大經典國民車。第一代 500 一直持續生產至 1975 年才正式由 Fiat 126 所取代並停產。

第二代 Fiat 500 是在 1957 年推出第一代 50 年後的 2007 年正式問世，其原型車是於 2004 年正式亮相的 Trepiuno 概念車，並與當時的 Ford Ka 採共享底盤型式在 Fiat 位於波蘭的工廠進行量產，並延續第一代經典的雙門掀背與圓滑車身設定。

2020 年 3 月，第三代 Fiat 500e 正式問世，不僅尺碼進一步放大，更從傳統燃油車的身分轉換為新世代電動車，進而宣告 Fiat 正式踏入電動車領域。在外觀上，現行第三代仍可看見 500 車系傳統的設計元素，但原先車頭中央的廠徽改以 500 字樣點綴，同時氣壩也以蜂巢格柵的樣式呈現。而在車尾方面，同樣維持圓潤俏皮的視覺感受，但後保桿更加立體，且尾燈在剎車時會形成 E 字的 LED 樣式，以強調這款小掀背車的純電地位。車身尺碼方面，第三代上車型相較第二代舊款長了 6mm、寬 2mm，其車身長寬高分別為 3,632mm x 1,683mm x 1,527mm，軸距為 2,322mm。在內裝部分，中控台設計的更加簡潔，中控台上方採用了獨立式 10.25 吋多媒體螢幕，儀錶板改以 7 吋數位螢幕取代，方向盤從三幅式設計變為雙肋的造型，朝向科技化靠攏。

動力方面，第三代 500e 採用 42kWh 的電池組搭配單顆電動馬達，整套純電系統可發揮 118ps 的最大馬力，官方數據顯示 500e 可以在 9 秒內達成 0-100km/h 加速，最高極速為 150km/h。在歐盟 WLTP 規範下可提供 320 公里的續航力，使用 85kW 充電器，可以在 35 分鐘內將電量充至 80%。

國內市場方面，國內專售 Alfa Romeo、Fiat、Abarth 等義大利品牌車款的 PIT 挪威特國際有限公司過去幾年陸續引進多款第二代 Fiat 500 獲得部分消費者認同，在 500e 推出後市場詢問度高，並於 2021 年 4 月正式展開第三代 500e 車型接單作業，全車系共提供三個等級分別為雙門、3+1、敞篷，以滿足少數追求與眾不同的消費者需求。本站 7Car<小七車觀點> 於先前 2021 年時亦有針對第三代車型進型市價試駕體驗，有興趣之讀者，歡迎[請按此參閱]

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※更多精彩報導，詳見《7car 小七車觀點

※本文由7car 小七車觀點授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：小七車觀點Fiat飛雅特500e電動車最便宜歐洲汽車新車小車

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