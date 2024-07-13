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雪鐵龍推「豪華版電動跨界房車」！DS 9 Crossback首張官方照曝光

圖文／7Car 小七車觀點 

法國 Citroën 旗下高階汽車品牌 DS Automobiles 日前於 YouTube 發佈「連結過去、現在和未來」的宣傳短片，內容更首次亮相據傳為 DS 8 Crossback 跨界房車的廬山真面目，外媒更推測該車將於年底前正式登場，但目前尚未有詳細相關數據。

基於 STLA 平台打造 / 續航可達 700 公里　DS 8 Crossback 首張官圖曝光

外觀方面，這輛神秘的純電跨界車型與最早於 2020 年發表的 DS Aero Sport Lounge 概念車十分神似，整體擁有前衛且銳利的直角設計，最值得注意的就是車頭傳統水箱格柵的位置由封閉式面板取代，並且可投射出 DS 廠徽以及束狀光帶，兩側由巨大的 L 型頭燈組霸佔。

基於 STLA 平台打造 / 續航可達 700 公里　DS 8 Crossback 首張官圖曝光

基於 STLA 平台打造 / 續航可達 700 公里　DS 8 Crossback 首張官圖曝光

據傳，DS 8 Crossback 將基於 Stellantis 集團旗下最新 STLA Medium 純電動平台打造，同步提供前驅和四驅車型，最大馬力輸出為 214hp 至 382hp，並且將可擁有達 700 公里的最大續航里程 (WLTP)。

基於 STLA 平台打造 / 續航可達 700 公里　DS 8 Crossback 首張官圖曝光

DS 原先為 Citroën 於 1955 年發表的旗艦車型，以流線四門車身曲線及液壓系統 (Hydropneumatic system) 而聞名全球，在 PSA 集團於 2009 年時決定重新建立定位高於 Citroën 的子品牌之時，自然而然地沿用 “Déesse” 的縮寫，意為“女神”的名號來隱含其品牌超現代化的設計與高科技的運用，來持續鞏固 Citroën 在汽車創新方面的品牌形象，並在 2014 年終於正式獨立出來，成為PSA旗下 Citroën 另一個分支高級化品牌。國內市場方面，總代理寶嘉聯合先後也有導入過 DS 3 和 DS 5 兩種車款，但因銷售表現逐年並未起色，目前已停止引進 DS 品牌。

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※更多精彩報導，詳見《7car 小七車觀點

※本文由7car 小七車觀點授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：DS8CrossbackSTLA雪鐵龍Citroen電動車汽車新車

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