馬自達「EZ-6電動／增程雙動力新車」即將量產！今年內大陸開賣

圖文／7Car 小七車觀點

長安馬自達近日預告將於 7/17 正式量產甫 4 月亮相的 EZ-6 (Mazda EZ-6) ，其基於長安 EPA 混動平台打造，將同時提供純電和增程動力選項，訂於 2024 年內上市。

▲Mazda EZ-6 即將開始量產。

Mazda EZ-6 導入「Authentic x Modern」設計主題，延續品牌家族化的車頭造型，大尺寸的 KODA 魂動水箱護罩依然可見，但是內部則採用封閉式的設計，並以不規則點陣設計來鋪陳。細長的 LED 頭燈組則與鍍鉻飾條連結一起，營造出更具侵略性的感受。車側採用短前後懸的設計，擁有 50:50 比例，並擁有類似轎跑的車頂輪廓，而車門上則有隱藏式門把手設計。車尾導入貫穿式的 LED 尾燈，兩側保留 Mazda 經典的半圓式尾燈樣式，而中央則整合 MAZDA 的英文字母飾條，並搭載智慧電動尾翼，在高速行駛時，為車輛提供下壓力。本次首發兩款全新高級感車色分別為流光金和朗月灰。

內裝方面，現代簡約風格的車艙搭載 14.6 吋的高清液晶觸控大屏配合高通驍龍 8155 晶片，同時可見享有兩輻式多功能方向盤、全數位液晶儀表、附導航功能的 HUD 抬頭顯示器；儀錶檯上沒有任何實體按鍵並鑲入多色氛圍燈條，中央扶手採平整化設計；零重力座椅基於工學研究成果，可配合人體脊椎形狀，再搭配全景天幕以及 SONY 定制高級環繞聲系統。

此外，官方聲稱 EZ-6 車身高強鋼佔比達 66.25% ，其中頂蓋橫樑採用 1,500Mpa 等級的冷軋鋼，同時採用高清攝影機和高性能雷達，提供「駕駛輔助」、「危險感知」和「危險迴避」三大維度的安全暢行方案，全時段覆蓋 100+ 的高頻智駕場景；5 大智慧停車功能可辨識 150+ 不同停車場景。

動力部分，Mazda EZ-6 基於長安 EPA 混合平台打造，適用於純電和增程動力，目前官方並未透露其性能和續航里程表現。根據 Mazda 和長安汽車的規劃，雙方雙方將建立起更密切的溝通機制。合作項目除了將在 2025 年推出內部代號 J90A (EZ-6 量產版) 和 J90K 兩款全新的車型之外，還將共同推出第三款和第四款新車，預計未來 5 年打造 3 至 4 款全新的電動化產品。